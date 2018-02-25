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25 февраля, источник: Индикатор

Расположение улиц сказывается на климате больших городов

В городах с четкой регулярной планировкой воздух прогревается сильнее, чем в тех, где улицы и здания расположены хаотично. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Physical Review Letters. Кратко о них можно прочитать на сайте Массачусетского технологического института.

Источник: РИА "Новости"

Авторы статьи исследовали явление, известное как городской остров тепла: в крупных городах воздух нагревается сильнее, чем в пригородах и в сельской местности. Оно связано в основном с различным преобладающим покрытием поверхностей и с нарушениями циркуляции воздуха в городах. Остров тепла доставляет немало проблем в жарком климате, вызывая проблемы со здоровьем и увеличивая затраты на охлаждение зданий и транспорта.

Авторы работы использовали спутниковые снимки 47 крупных городов.
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Для их анализа ученые применили математические модели, разработанные для анализа атомного строения вещества. С их помощью ученые получили простое статистическое описание относительных расстояний между зданиями. Каждому городу также присвоили число от 0 до 1 — оценку упорядоченности структуры города. Данные о температуре ученые получали от метеорологических станций на территории города и в пригородах.

Результаты работы алгоритма показали, что города с упорядоченной структурой удерживают больше тепла, чем те, в которых дома расположены более беспорядочно.

Объясняют это авторы статьи так: дома, стоящие прямо друг перед другом, легко поглощают тепло, излучаемое друг другом.

Ученые рассчитывают, что полученные ими результаты пригодятся при планировании новых городов и реконструкции существующих. Регулярная застройка будет уместна в северных странах, она поможет сохранять тепло, а в южных лучше не придерживаться строгой планировки.

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