Победа!!!???25 февраля, в заключительный день #олимпиада2018 , в #пхенчхан2018 состоялся финал хоккейного мужского турнира, в котором встречались сборные #россия и Германии. Встреча получилась невероятной по своему накалу и судьба медалей решилась только в овертайме. Победили россияне – 4:3. Молодцы, ребята!??? Идеально разыгранную комбинацию завершил Кирилл Капризов @kirillkaprizov , который мощным щелчком установил окончательный счет – 4:3, а сборная России завоевала «золото» Олимпиады 2018. #гибддреспубликибашкортостан #гибддРБ #динаргильмутдинов #хоккей #hockey #игра #goldmedal #fhr #olimpicgames #russianhockey #russia #sport #спорт #олимпийскиеигры #краснаямашина #краснаямашинавперед #пхенчхан #олимпиада #phenchan2018 #ВасилийКошечкин #ВладиславГавриков #АртёмЗуб #АндрейЗубарев #БогданКиселевич #АлексейМарченко #НикитаНестеров #ДинарХафизуллин
Кирилл Капризов присоединился к акции ГИБДД Башкирии
Фото выложил Динар Гильмутдинов.
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