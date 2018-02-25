Кирилл Капризов присоединился к акции ГИБДД Башкирии

Кирилл Капризов, который забил решающий гол на сегодняшней игре, где встретились команды России и Германии, присоединился к акции ГИБДД Башкирии.

Хоккеист сфотографировался с агитационным плакатом и призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и не нарушать.

— Кирилл мощным щелчком установил окончательный счет — 4:3, а сборная России завоевала «золото» Олимпиады 2018. Поздравляю! — написал Динар Гильмутдинов в своем аккаунте в «Инстаргам».