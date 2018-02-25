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25 февраля, источник: Комсомольская правда

Кирилл Капризов присоединился к акции ГИБДД Башкирии

Фото выложил Динар Гильмутдинов.

Кирилл Капризов, который забил решающий гол на сегодняшней игре, где встретились команды России и Германии, присоединился к акции ГИБДД Башкирии.

Хоккеист сфотографировался с агитационным плакатом и призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и не нарушать.

Победа!!!???25 февраля, в заключительный день #олимпиада2018 , в #пхенчхан2018 состоялся финал хоккейного мужского турнира, в котором встречались сборные #россия и Германии. Встреча получилась невероятной по своему накалу и судьба медалей решилась только в овертайме. Победили россияне – 4:3. Молодцы, ребята!??? Идеально разыгранную комбинацию завершил Кирилл Капризов @kirillkaprizov , который мощным щелчком установил окончательный счет – 4:3, а сборная России завоевала «золото» Олимпиады 2018. #гибддреспубликибашкортостан #гибддРБ #динаргильмутдинов #хоккей #hockey #игра #goldmedal #fhr #olimpicgames #russianhockey #russia #sport #спорт #олимпийскиеигры #краснаямашина #краснаямашинавперед #пхенчхан #олимпиада #phenchan2018 #ВасилийКошечкин #ВладиславГавриков #АртёмЗуб #АндрейЗубарев #БогданКиселевич #АлексейМарченко #НикитаНестеров #ДинарХафизуллин

Допис, поширений Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov)

— Кирилл мощным щелчком установил окончательный счет — 4:3, а сборная России завоевала «золото» Олимпиады 2018. Поздравляю! — написал Динар Гильмутдинов в своем аккаунте в «Инстаргам».

Напомним, что воспитанник уфимского хоккея Андрей Зубарев сегодня стал Олимпийским чемпионом.

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