Поклонники помещали Сергею Лазареву спокойно прогуляться по Петербургу

Популярный певец Сергей Лазарев приехал в Петербург, чтобы прогуляться по зимнему городу и поддержать свою подругу Ани Лорак, которая сегодня презентует в «Ледовом дворце» свое новое шоу.

Музыкант выложил в своем Instagram фото с прогулки по Дворцовой площади и подписал, что удивлен тому, как петербуржцам удалось узнать его в зимней одежде.

«Объясните мне, каким образом в этом укутанном шарфом неприметном с виду человеке в шапке и в темных очках прохожие умудряются узнавать Сергея Лазарева… раскройте секрет, что меня выдает?» — спросил он у подписчиков.

Отметим, что в апреле певец приедет в Петербург уже по работе — с новой музыкальной программой.