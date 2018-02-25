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25 февраля, источник: АиФ Санкт-Петербург

Поклонники помещали Сергею Лазареву спокойно прогуляться по Петербургу

Музыкант приехал в город на Неве не с концертом, а с частным визитом.

Популярный певец Сергей Лазарев приехал в Петербург, чтобы прогуляться по зимнему городу и поддержать свою подругу Ани Лорак, которая сегодня презентует в «Ледовом дворце» свое новое шоу.

Музыкант выложил в своем Instagram фото с прогулки по Дворцовой площади и подписал, что удивлен тому, как петербуржцам удалось узнать его в зимней одежде.

«Объясните мне, каким образом в этом укутанном шарфом неприметном с виду человеке в шапке и в темных очках прохожие умудряются узнавать Сергея Лазарева… раскройте секрет, что меня выдает?» — спросил он у подписчиков.

Отметим, что в апреле певец приедет в Петербург уже по работе — с новой музыкальной программой.

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