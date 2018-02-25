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25 февраля, источник: Калининград.Ru

В Калининграде умер гендиректор радио «Балтик Плюс» Александр Книжник

В Калининграде умер генеральный директор радиостанции «Балтик Плюс» Александр Книжник.

Он скончался в воскресенье, 25 февраля. Об этом сообщила главный редактор службы информации радио Елена Антоненко на своей странице в Facebook.

Александр Книжник руководил «Балтик Плюс» с момента её основания. Ему было 59 лет.

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