В Калининграде умер гендиректор радио «Балтик Плюс» Александр Книжник
В Калининграде умер генеральный директор радиостанции «Балтик Плюс» Александр Книжник.
В Калининграде умер генеральный директор радиостанции «Балтик Плюс» Александр Книжник.
Он скончался в воскресенье, 25 февраля. Об этом сообщила главный редактор службы информации радио Елена Антоненко на своей странице в Facebook.
Александр Книжник руководил «Балтик Плюс» с момента её основания. Ему было 59 лет.
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