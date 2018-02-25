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25 февраля, источник: 365info.kz

Подснежники распустились на юге Казахстана

На деревьях в южных регионах республики набухли почки, а на прогретой солнцем земле распустились первые подснежники, сообщает 24.kz.

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Источник: 365info.kz

Первыми весенними цветами усыпаны свободные от посевов земли. Первоцветы распустились, как только сошел снег. Стоит отметить, что подснежники находятся под охраной государства.

По прогнозу синоптиков, с 25 февраля и до 2 марта по Южно-Казахстанской области ожидается днем от 12 до 17 градусов тепла. Местами кратковременный дождь. Ночью +2 — +7. В северных районах также плюсовая температура.

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