Подснежники распустились на юге Казахстана

Первыми весенними цветами усыпаны свободные от посевов земли. Первоцветы распустились, как только сошел снег. Стоит отметить, что подснежники находятся под охраной государства.

По прогнозу синоптиков, с 25 февраля и до 2 марта по Южно-Казахстанской области ожидается днем от 12 до 17 градусов тепла. Местами кратковременный дождь. Ночью +2 — +7. В северных районах также плюсовая температура.