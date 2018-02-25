Подснежники распустились на юге Казахстана
На деревьях в южных регионах республики набухли почки, а на прогретой солнцем земле распустились первые подснежники, сообщает 24.kz.
На деревьях в южных регионах республики набухли почки, а на прогретой солнцем земле распустились первые подснежники, сообщает 24.kz.
Первыми весенними цветами усыпаны свободные от посевов земли. Первоцветы распустились, как только сошел снег. Стоит отметить, что подснежники находятся под охраной государства.
По прогнозу синоптиков, с 25 февраля и до 2 марта по
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