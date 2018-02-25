В Чимишлии решают, как ликвидировать стихийную свалку
На окраине Чимишлии копится мусор. Стихийная свалка образовалась в паре сотен метров от жилых домов.
На окраине Чимишлии копится мусор. Стихийная свалка образовалась в паре сотен метров от жилых домов.
Местные жители говорят, что проблеме не первый год, а ее все никак не решат.
«Запах невыносимый. Зимой все не так страшно, но едва потеплеет, и нельзя открыть окно. Мы живем недалеко и порой думаем бросить все и уехать».
«Когда мусор поджигают, стоит дым, и мы этим дышим. Сколько жалоб уже написали, но ничего не решается».
«Так нельзя, это же въезд в город. Нужно навести тут порядок» .
В мэрии винят жителей соседних сел, которые бросают мусор на обочину прямо из машин. Но основная проблема, что здесь же отходы сгружают мусоровозы, когда дорогу к авторизованной свалке размывает.
«Когда грязь и непогода, мусор сваливают прямо тут. Но затем трактор сгребает его к полигону. Мы периодически наводим порядок», — cказал глава предприятия Servicii Publice, Чимишлия Серджиу Андронаки.
Местные власти уже выделили полтора миллиона леев на строительство нового полигона. Работы начнутся в мае.
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