Рабочая неделя в Петербурге начнётся с морозов
В понедельник, 26 февраля, в Петербурге будет морозная облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает
В понедельник, 26 февраля, в Петербурге будет морозная облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает
В городе ожидают небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 5−10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до 15−17 градусов, а в окрестностях до 19 градусов мороза. Днем температура составит 11−13 градусов ниже нуля.
Атмосферное давление будет понижаться ночью, а днем изменится мало.
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