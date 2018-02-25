Легенда бокса Майк Тайсон в Екатеринбурге: С первого боя я чуть не сбежал от страха
«Железный Майк» в столице Урала пообщался с подрастающими боксерами, поиграл в Xbox, и послушал историю про Сталина.
«Железный Майк» в столице Урала пообщался с подрастающими боксерами, поиграл в Xbox, и послушал историю про Сталина.
«На Урал едет сам легендарный “Железный Майк” Тайсон. Он даст урок в Екатеринбурге всем желающим», — эта новость две недели назад облетела, кажется, каждый спортивный уголок Екатеринбурга. О том, что самый опасный нокаутер даст урок и поделится пусть маленьким, но секретом, говорили, из каждого утюга. Даже мой друг, который вообще не увлекается спортом, воодушевился.
— Возьми автограф, пожалуйста, — практически умолял он и, протянул мне распечатанную на цветном принтере фотографию Тайсона, держащего все свои пояса. — Кумир 90-х
«А раз уж звезда детства решил дать урок “всем”, то почему бы на него не записаться», подумал я, и отправился ранним воскресным утром во Дворец игровых видов спорта. Именно там «Железный Майк» должен был рассказать, как «выключить» уличного хулигана с одного удара.
«Я БЫЛ ТАКИМ ЖЕ, НЕ СДАВАЙТЕСЬ».
У ДИВСа за полтора часа до приезда Тайсона уже столпилась добрая половина тысячи юных боксеров.
— Я все бои его пересмотрел. У него техника особая, «Пикабу» называется. Он стоит не боком, а прямо,
— Да ерунда это все, главное скорость, а не стойка, — спорит с ним другой.
У дверей уже началась давка. Вперед не пропускают даже «просто спросить». Многие пришли сюда с родителями, и это отрадно видеть: взрослые отцы готовы потратить утро выходного не на сон, а на интересы сына.
Мне удается войти в зал вместе со всеми, но, как потом выяснится, вошли в небольшой спортзал (предназначенный для баскетбольных матчей) не все, — большая часть парней осталась на улице, и разочарованно побрела домой. Счастливчиков набралось не больше двух сотен. Кстати, среди них были и бойкие девчонки, которые, видимо, решили сами защищать себя, не доверяя эту миссию сверстникам.
У торца зала был смонтирован высокий ринг и зона для
— Друзья, главное в боксе это эмоции. Потерял контроль над ними, проиграл бой, — начал объяснять спортсмен. — Нужно контролировать удар, дистанцию. Для этого нужно пройти три стадии: удар по листку бумаги, по мешку и по стенке.
Во всех трех случаях нужно бить сильно, но, не касаясь предмета. Тогда вы научитесь так филигранно контролировать тело, что не подпустите соперника близко!
Кажется, если бы у подростков были ручки и листочки в руках, а не перчатки, они бы все это записывали. Также, как и комбинации, которым обучил Цзю ребят.
И вот, наконец, настало время для Тайсона. Огромный тяжеловес в белых кроссовках перелез через канаты, взял микрофон, и стал говорить.
— Очень отрадно, что столько малышей в зале занимаются боксом. Я был таким же, как и вы. Маленьким, и старался изо всех сил, чтобы стать лучшим. И стал. Вот и вы будьте такими же, — тихо произнес Тайсон, отдал микрофон и принялся раздавать автографы. Две сотни зрителей рванули к рингу. Страшно подумать, что было бы, если бы среди стольких боксеров началась драка. Но, подростки оказались дисциплинированными. Через три минуты Майк ушел с ринга.
— А что,
— Видимо нет. Наверное, Майк слишком устал. Пойдем домой, лучше завтра на тренировку по раньше придешь, — успокоил его папа и повел к выходу.
«МНЕ БЫЛО ТАК СТРАШНО, ЧТО Я ЕДВА НЕ СБЕЖАЛ…»
Легендарному боксеру после «мастер-класса» показали строящуюся академию единоборств у КРК «Уралец». Там еще нет ничего, кроме небольшого ринга. На нем, кстати, Тайсон успел поиграть в приставку Xbox. Причем, в очках виртуальной реальности, за уральца Магомеда Курбанова. Такую технологию Русская Медная компания презентовала на выставке ИННОПРОМ.
— О боже, он идет на меня, — неожиданно вскрикнул Тайсон, когда компьютерный соперник двинулся на него. — Уйди!
Минуты три «Железны Майк» размахивал руками на ринге, едва не сшибая десяток фотоаппаратов и видеокамер, направленных на него. Но соперник «Магомеда Курбанова», никак не хотел сдаваться. В итоге, сдался Майк.
— Это так страшно! — делился Тайсон с друзьями, с которыми он приехал в Екатеринбург.
А у стенда с Николаем II, «Железный Майк» лишь задумчиво промолчал. Уже на выходе, Тайсон смог ответить на наши вопросы.
— Майк, расскажи пожалуйста о своем первом поединке. Ты сегодня видел много детей. Тебе самому было страшно впервые выходить на ринг?
— Мы с тренером уже были в здании, где должен был проходить бой. Я сказал ему, что мне нужно купить жвачку в магазине. Оделся и вышел на улице. Но вместо магазина я пошел в сторону вокзала. В мыслях было только одно: поскорее купить билет и сбежать отсюда. Настолько было страшно. Но я пытался себя настраивать. Покупал жвачку, увидел спортивный журнал. Там был изображен улыбающийся накачанный боксер. Он был счастлив. И я понял, что не отступлю, потому что это моя мечта. Я хотел быть, как они. В итоге, я вышел на ринг и одержал первую победу нокаутом. С тех пор, я был уверен в себе.
— У уральских боксеров получится стать таким же, как ты?
— Получится у любого. Я увидел в глазах ваших детей искру, которую нужно раздуть в костер. Если быть упорным и много работать, каждый сможет отправить в нокаут любого соперника!
— Ты не думал о переезде в Россию. Сейчас многие так делают, как Рой Джонс, например?
— Да, в России неплохо, я рассматривал такой вариант. Пока еще решение не принял. У меня слишком много дел в США. Мои дети и жена живут там. Кстати, ребята у меня славные. Дочка 9-ти лет уже стала чемпионом в своем возрасте по настольному теннису. А в целом, они не будут, как я. Им не за что бороться, у них все есть. А я рос в бедном районе Бруклина, мы были почти бездомными. И я попадал в разные переделки, пока не оказался в тюрьме. Мои дети скорее предназначены для борьбы политической, или художественной, или музыкальной, или
— Известный боец ММА Конор Макгрегор тоже ведет себя вызывающе на
— В отличие от Макгрегора, я свои бои выигрывал (смеется). А вообще, бои без правил, это
— Что посоветуешь молодым спортсменам?
— Им ничего, кроме упорства. А вот тренерам — вкладывайтесь в детей, даже если это приносит убыток. Это окупается не так, как вы думаете, а спустя годы, при победах на ринге. Если бы мне не дали тренироваться в детстве, я бы не стал тем, кто я есть.
С этими словами «Железный Майк» покинул здание, чтобы вечером прийти и посмотреть бои в клетке.
—
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.