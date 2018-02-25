Легенда бокса Майк Тайсон в Екатеринбурге: С первого боя я чуть не сбежал от страха

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«На Урал едет сам легендарный “Железный Майк” Тайсон. Он даст урок в Екатеринбурге всем желающим», — эта новость две недели назад облетела, кажется, каждый спортивный уголок Екатеринбурга. О том, что самый опасный нокаутер даст урок и поделится пусть маленьким, но секретом, говорили, из каждого утюга. Даже мой друг, который вообще не увлекается спортом, воодушевился.

— Возьми автограф, пожалуйста, — практически умолял он и, протянул мне распечатанную на цветном принтере фотографию Тайсона, держащего все свои пояса. — Кумир 90-х все-таки.

«А раз уж звезда детства решил дать урок “всем”, то почему бы на него не записаться», подумал я, и отправился ранним воскресным утром во Дворец игровых видов спорта. Именно там «Железный Майк» должен был рассказать, как «выключить» уличного хулигана с одного удара.

«Я БЫЛ ТАКИМ ЖЕ, НЕ СДАВАЙТЕСЬ».

У ДИВСа за полтора часа до приезда Тайсона уже столпилась добрая половина тысячи юных боксеров.

— Я все бои его пересмотрел. У него техника особая, «Пикабу» называется. Он стоит не боком, а прямо, из-за этого легко уклоняется, — хвастает знаниями парень, которому на вид не больше 12 лет.

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— Да ерунда это все, главное скорость, а не стойка, — спорит с ним другой.

У дверей уже началась давка. Вперед не пропускают даже «просто спросить». Многие пришли сюда с родителями, и это отрадно видеть: взрослые отцы готовы потратить утро выходного не на сон, а на интересы сына.

Мне удается войти в зал вместе со всеми, но, как потом выяснится, вошли в небольшой спортзал (предназначенный для баскетбольных матчей) не все, — большая часть парней осталась на улице, и разочарованно побрела домой. Счастливчиков набралось не больше двух сотен. Кстати, среди них были и бойкие девчонки, которые, видимо, решили сами защищать себя, не доверяя эту миссию сверстникам.

У торца зала был смонтирован высокий ринг и зона для VIP-гостей, среди которых, кстати, был и Михаил Галустян, и актер Андрей Мерзликин. И вот на ринге появился… Константин Цзю. Уралец тоже был указан в списке тех, кто даст мастер-класс. Но все явно ждали «Железного Майка». Уральский боксер начал свою часть мастер-класса.

— Друзья, главное в боксе это эмоции. Потерял контроль над ними, проиграл бой, — начал объяснять спортсмен. — Нужно контролировать удар, дистанцию. Для этого нужно пройти три стадии: удар по листку бумаги, по мешку и по стенке.

Во всех трех случаях нужно бить сильно, но, не касаясь предмета. Тогда вы научитесь так филигранно контролировать тело, что не подпустите соперника близко!

Кажется, если бы у подростков были ручки и листочки в руках, а не перчатки, они бы все это записывали. Также, как и комбинации, которым обучил Цзю ребят.

И вот, наконец, настало время для Тайсона. Огромный тяжеловес в белых кроссовках перелез через канаты, взял микрофон, и стал говорить.

— Очень отрадно, что столько малышей в зале занимаются боксом. Я был таким же, как и вы. Маленьким, и старался изо всех сил, чтобы стать лучшим. И стал. Вот и вы будьте такими же, — тихо произнес Тайсон, отдал микрофон и принялся раздавать автографы. Две сотни зрителей рванули к рингу. Страшно подумать, что было бы, если бы среди стольких боксеров началась драка. Но, подростки оказались дисциплинированными. Через три минуты Майк ушел с ринга.

— А что, мастер-класса не будет? — огорченно вздохнул юнец в перчатках, которые пока что больше, чем его голова.

— Видимо нет. Наверное, Майк слишком устал. Пойдем домой, лучше завтра на тренировку по раньше придешь, — успокоил его папа и повел к выходу.

«МНЕ БЫЛО ТАК СТРАШНО, ЧТО Я ЕДВА НЕ СБЕЖАЛ…»

Легендарному боксеру после «мастер-класса» показали строящуюся академию единоборств у КРК «Уралец». Там еще нет ничего, кроме небольшого ринга. На нем, кстати, Тайсон успел поиграть в приставку Xbox. Причем, в очках виртуальной реальности, за уральца Магомеда Курбанова. Такую технологию Русская Медная компания презентовала на выставке ИННОПРОМ.

— О боже, он идет на меня, — неожиданно вскрикнул Тайсон, когда компьютерный соперник двинулся на него. — Уйди!

Минуты три «Железны Майк» размахивал руками на ринге, едва не сшибая десяток фотоаппаратов и видеокамер, направленных на него. Но соперник «Магомеда Курбанова», никак не хотел сдаваться. В итоге, сдался Майк.

— Это так страшно! — делился Тайсон с друзьями, с которыми он приехал в Екатеринбург.

После краткой экскурсии Тайсону решили показать музей истории России. Экскурсовод быстро, буквально за 20 минут пробежался по истории нашей страны за последние 110 лет. Американский боксер лишь размашисто кивал, соглашаясь, что Ленин отлично индустриализировал страну, а Сталина нельзя считать или плохим, или хорошим.

А у стенда с Николаем II, «Железный Майк» лишь задумчиво промолчал. Уже на выходе, Тайсон смог ответить на наши вопросы.

— Майк, расскажи пожалуйста о своем первом поединке. Ты сегодня видел много детей. Тебе самому было страшно впервые выходить на ринг?

— Мы с тренером уже были в здании, где должен был проходить бой. Я сказал ему, что мне нужно купить жвачку в магазине. Оделся и вышел на улице. Но вместо магазина я пошел в сторону вокзала. В мыслях было только одно: поскорее купить билет и сбежать отсюда. Настолько было страшно. Но я пытался себя настраивать. Покупал жвачку, увидел спортивный журнал. Там был изображен улыбающийся накачанный боксер. Он был счастлив. И я понял, что не отступлю, потому что это моя мечта. Я хотел быть, как они. В итоге, я вышел на ринг и одержал первую победу нокаутом. С тех пор, я был уверен в себе.

— У уральских боксеров получится стать таким же, как ты?

— Получится у любого. Я увидел в глазах ваших детей искру, которую нужно раздуть в костер. Если быть упорным и много работать, каждый сможет отправить в нокаут любого соперника!

— Ты не думал о переезде в Россию. Сейчас многие так делают, как Рой Джонс, например?

— Да, в России неплохо, я рассматривал такой вариант. Пока еще решение не принял. У меня слишком много дел в США. Мои дети и жена живут там. Кстати, ребята у меня славные. Дочка 9-ти лет уже стала чемпионом в своем возрасте по настольному теннису. А в целом, они не будут, как я. Им не за что бороться, у них все есть. А я рос в бедном районе Бруклина, мы были почти бездомными. И я попадал в разные переделки, пока не оказался в тюрьме. Мои дети скорее предназначены для борьбы политической, или художественной, или музыкальной, или какой-то другой.

— Известный боец ММА Конор Макгрегор тоже ведет себя вызывающе на пресс-конференциях, провоцирует соперников, выводит из себя психологически. Как ты считаешь, чем ты отличаешься от него?

— В отличие от Макгрегора, я свои бои выигрывал (смеется). А вообще, бои без правил, это что-то новое. Поэтому мы так интересуемся этим. Но все деньги, все равно, в боксе. И основа — это ударная техника.

— Что посоветуешь молодым спортсменам?

— Им ничего, кроме упорства. А вот тренерам — вкладывайтесь в детей, даже если это приносит убыток. Это окупается не так, как вы думаете, а спустя годы, при победах на ринге. Если бы мне не дали тренироваться в детстве, я бы не стал тем, кто я есть.

С этими словами «Железный Майк» покинул здание, чтобы вечером прийти и посмотреть бои в клетке.