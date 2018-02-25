Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Ташкенте в воскресенье прошла церемония прощания с одним из самых опытных военачальников Узбекистана,
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Ташкенте в воскресенье прошла церемония прощания с одним из самых опытных военачальников Узбекистана,
В траурной церемонии приняли участие близкие и родственники усопшего, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, представители государственных и общественных организаций.
Траурная церемония прощания с
В 1997—1999 годах он работал заместителем министра обороны по тылу и капитальному строительству, в 1999—2000 годах — заместителем министра обороны по боевой подготовке, а в 2000—2004 годах — командующим войсками Центрального военного округа.
Прощание с
За годы службы Эргашев был награжден орденами «Шон-шараф» I и II степени, а также «Жалолиддин Мангуберди».
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