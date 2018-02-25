Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Кристина Асмус похвасталась талантом 4-летней дочери
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Фото дня: романтические выходные Стриженовых
Украинцев потребуют выплатить госдолг – СМИ
Немецкий депутат о "российских военных" в Донбассе
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
9В Луизиане отметили Марди Гра
25 февраля, источник: Sputnik

Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Ташкенте в воскресенье прошла церемония прощания с одним из самых опытных военачальников Узбекистана, генерал-майором в отставке Исмаилом Эргашевым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Генерал-майор Исмаил ЭргашевОн ушел из жизни 24 февраля в возрасте 73 лет. Погребение усопшего состоялось на кладбище в Самаркандской области, где родился и вырос выдающийся военачальник.

В траурной церемонии приняли участие близкие и родственники усопшего, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, представители государственных и общественных организаций.

Траурная церемония прощания с генерал-майором Исмаилом ЭргашевымЭргашев родился 5 августа 1945 года в Челакском районе Самаркандской области. Долгое время занимал различные посты в Вооружённых силах Узбекистана. В 1992—1994 годах был начальником управления артиллерии, после чего до 1997 года занимал пост командующего артиллерии.

В 1997—1999 годах он работал заместителем министра обороны по тылу и капитальному строительству, в 1999—2000 годах — заместителем министра обороны по боевой подготовке, а в 2000—2004 годах — командующим войсками Центрального военного округа.

Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской областиС 2004 по 2005 годы занимал пост первого заместителя министра обороны — начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана.

За годы службы Эргашев был награжден орденами «Шон-шараф» I и II степени, а также «Жалолиддин Мангуберди».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Грузия вдвое уменьшила стоимость транзита грузов для Узбекистана
В Узбекистане задержан бывший генпрокурор
Олимпиада в Пхенчхане объявлена закрытой
«Ъ» узнал причину переброски Россией Су-57 в Сирию
США потребовали разоружения КНДР
Путин поручил расширить Золотое кольцо России
В британском городе Лестер прогремел взрыв
США: Российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия ОИ
Россия запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок
Спорт
Прощай, Олимпиада Финальный репортаж — с церемонии закрытия зимних Игр
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь