Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев

Источник: Sputnik

Генерал-майор Исмаил ЭргашевОн ушел из жизни 24 февраля в возрасте 73 лет. Погребение усопшего состоялось на кладбище в Самаркандской области, где родился и вырос выдающийся военачальник.

В траурной церемонии приняли участие близкие и родственники усопшего, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, представители государственных и общественных организаций.

Траурная церемония прощания с генерал-майором Исмаилом ЭргашевымЭргашев родился 5 августа 1945 года в Челакском районе Самаркандской области. Долгое время занимал различные посты в Вооружённых силах Узбекистана. В 1992—1994 годах был начальником управления артиллерии, после чего до 1997 года занимал пост командующего артиллерии.

В 1997—1999 годах он работал заместителем министра обороны по тылу и капитальному строительству, в 1999—2000 годах — заместителем министра обороны по боевой подготовке, а в 2000—2004 годах — командующим войсками Центрального военного округа.

Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской областиС 2004 по 2005 годы занимал пост первого заместителя министра обороны — начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана.