Кадыров ответил на запрет въезда в страну ЕС

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского».