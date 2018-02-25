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25 февраля, источник: Lenta.Ru

Кадыров ответил на запрет въезда в страну ЕС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ближайшие 30 лет не планирует посещение Латвии, куда ему запретили въезд. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов, пишут РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского».

В список, по данным портала mixnews.lv, включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие лица.

Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке.
Альви Каримов
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова

В конце декабря 2017 года аккаунт Рамзан Кадырова был заблокирован в Facebook. В руководстве социальной сети пояснили, что это было сделано из-за введения правительством США санкций против Кадырова по «закону Магнитского».

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