Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска

Мы видим замыслы таких людей, как Илон Маск. Есть еще ряд других компаний, которые также хотят отправить людей на Марс. Я думаю, что в результате мы будем очень тесно сотрудничать с этими компаниями в рамках государственно-частного партнерства, и тогда мы в конечном итоге отправимся на Марс.

Тим Пик Британский астронавт