Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска
Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил британский астронавт Тим Пик, пишет The Independent.
Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил британский астронавт Тим Пик, пишет The Independent.
По словам Пика, успешный запуск сверхтяжелой
«Мы вступаем в новую эру космических исследований, которая очень и очень интересна. Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса», — заявил он.
Астронавт уверен, что ключевую роль в освоении космического пространства сыграет проект международной окололунной станции. По прогнозу Тима Пика, строительство станции начнется в 2022 году. В дальнейшем станция станет важным узлом для полетов на Марс.
Мы видим замыслы таких людей, как Илон Маск. Есть еще ряд других компаний, которые также хотят отправить людей на Марс. Я думаю, что в результате мы будем очень тесно сотрудничать с этими компаниями в рамках
государственно-частногопартнерства, и тогда мы в конечном итоге отправимся на Марс.
Запуск сверхтяжелой ракеты компании SpaceX состоялся 6 февраля. в качестве полезной нагрузки был отправлен электромобиль Tesla Roadster. По расчетам специалистов, ракета может доставить на Марс до 17 тонн груза.
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