Ученые выяснили преимущества пессимизма

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Ученые сосредоточили свое внимание на «оборонительном» пессимизме — стратегии, которая помогает человеку преодолеть тревогу. Они предположили, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов более тщательно продумывать каждый свой шаг.

К примеру, если пессимист отправляется на собеседование, он заранее ждет провала и мысленно рассматривает худшие сценарии, тем самым избегая их.

В его голове выстраивается план действий, который сможет гарантировать, что воображаемые неудачи не произойдут.

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Предположения были доказаны в ходе эксперимента, где людей просили из паззлов собрать слова. Находившиеся в плохом настроения люди лучше справлялись с задачей, чем те, кто был весел.