Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Фото дня: романтические выходные Стриженовых
Украинцев потребуют выплатить госдолг – СМИ
Немецкий депутат о "российских военных" в Донбассе
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
32Ситуация на месте крушения Ан-148
01:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые выяснили преимущества пессимизма

Британские ученые выяснили, что так называемый «оборонительный пессимизм» помогает людям лучше выполнять поставленные задачи и более щепетильно относиться к здоровью. Результаты исследования опубликованы в The Conservation.

Источник: Reuters

Ученые сосредоточили свое внимание на «оборонительном» пессимизме — стратегии, которая помогает человеку преодолеть тревогу. Они предположили, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов более тщательно продумывать каждый свой шаг.

К примеру, если пессимист отправляется на собеседование, он заранее ждет провала и мысленно рассматривает худшие сценарии, тем самым избегая их.

В его голове выстраивается план действий, который сможет гарантировать, что воображаемые неудачи не произойдут.

Читайте также
Ученые рассказали о влиянии еды на настроение

Предположения были доказаны в ходе эксперимента, где людей просили из паззлов собрать слова. Находившиеся в плохом настроения люди лучше справлялись с задачей, чем те, кто был весел.

Другой эксперимент состоял в том, что больных воспалением кишечника и артритом попросили оценить свое будущее. Оптимисты мало думали о болезни, в то время как пессимисты искали возможности справиться с недугом. То есть, негативное мышление может иметь определенные преимущества и для здоровья: пессимисты, как правило, более обеспокоены своим состоянием, и, к примеру, если начнется эпидемия, с большей долей вероятности будут предпринимать профилактические меры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Олимпиада в Пхенчхане объявлена закрытой
«Ъ» узнал причину переброски Россией Су-57 в Сирию
США потребовали разоружения КНДР
Путин поручил расширить Золотое кольцо России
В британском городе Лестер прогремел взрыв
США: Российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия ОИ
Россия запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок
Спорт
Прощай, Олимпиада Финальный репортаж — с церемонии закрытия зимних Игр
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь