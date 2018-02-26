Американские ученые создали аналог человеческого глаза
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученым из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардcком университете (SEAS) удалось разработать искусственный глаз с электронным управлением, сообщает The Harvard Gazette.
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