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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Американские ученые создали аналог человеческого глаза

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученым из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардcком университете (SEAS) удалось разработать искусственный глаз с электронным управлением, сообщает The Harvard Gazette.

Источник: Alan She/Harvard SEAS
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Изобретение представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу из полимеров и электродов.

Такой искусственный глаз работает по принципу человеческого — фокус наводится при растяжении и сжатии линзы — и различает окружающие объекты.

Искусственный глаз способен корректировать дефекты спектра видения, например, астигматизм.

По словам ученых, подобное изобретение может применяться не только в офтальмологии, но и в микроскопах и очках виртуальной реальности.

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