Американские ученые создали аналог человеческого глаза

Источник: Alan She/Harvard SEAS

Новость Биохакер из США вколол себе хитрый препарат

Изобретение представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу из полимеров и электродов.

Такой искусственный глаз работает по принципу человеческого — фокус наводится при растяжении и сжатии линзы — и различает окружающие объекты.

Искусственный глаз способен корректировать дефекты спектра видения, например, астигматизм.