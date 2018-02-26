Во вторник 27 февраля автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения

Новая неделя — новые ограничения для петербуржцев за рулем. Уже завтра, 27 февраля и до конца весны ограничат движение транспорта по улице Глинки на участке от улицы Декабристов до Южного проезда Театральной площади.
С завтрашнего же дня начнут прокладывать газопровод на Заневском проспекте. В связи с чем ограничат движение на участке Заневского от Новочеркасского до Шаумяна. Изменения продлятся до 19 апреля. А потом с 31 марта по 1 апреля движение по этому участку Заневского будет полностью закрыто.
В пятницу на этой неделе стартуют работы по прокладке канализации на Ириновском проспекте. Соответственно, на участке от Бокситогорской до моста через Охту движение будет ограничено — до конца апреля.
Напомним также, что до 25 марта перекрыта часть Яхтенной улицы — не проехать по четной стороне бокового проезда на участке от Богатырского проспекта до улицы Оптиков. И до 20 марта ограничено движение по Дальневосточному, у дома номер 80.
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