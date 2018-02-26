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14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Во вторник 27 февраля автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения

Где-то будут прокладывать канализацию, где-то — газопровод.

Источник: Комсомольская правда

Новая неделя — новые ограничения для петербуржцев за рулем. Уже завтра, 27 февраля и до конца весны ограничат движение транспорта по улице Глинки на участке от улицы Декабристов до Южного проезда Театральной площади.

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С завтрашнего же дня начнут прокладывать газопровод на Заневском проспекте. В связи с чем ограничат движение на участке Заневского от Новочеркасского до Шаумяна. Изменения продлятся до 19 апреля. А потом с 31 марта по 1 апреля движение по этому участку Заневского будет полностью закрыто.

В пятницу на этой неделе стартуют работы по прокладке канализации на Ириновском проспекте. Соответственно, на участке от Бокситогорской до моста через Охту движение будет ограничено — до конца апреля.

Напомним также, что до 25 марта перекрыта часть Яхтенной улицы — не проехать по четной стороне бокового проезда на участке от Богатырского проспекта до улицы Оптиков. И до 20 марта ограничено движение по Дальневосточному, у дома номер 80.

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