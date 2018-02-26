В Самаре утвердили планировку Фрунзенского моста

Как говорится в документации, первый этап подразумевает возведения моста от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной, включая транспортные развязки. А второй этап — от улицы Шоссейной до границы Самары.

Строительство Фрунзенского моста планировали завершить уже в 2018 году, но из-за недостатка финансирования, строительство затянулось. Минтранс запланировал окончание работ на 2019 год. Как утверждает министр, строительство моста не останавливается и на данный момент готов мост протяженностью 79 метров через озеро Банное. Также рабочие смонтировали шесть из восьми опор и надвинули более 250 метров пролетного строения.