В Самарской области осталось 419 региональных СМИ

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«Если несколько лет назад в Самарской области было около 1500 СМИ, то сейчас осталось 735, — рассказала она. — Из них 316 являются представительствами федеральных, а 419 — региональные».

При этом по словам Светланы Ждановой, значительная часть зарегистрированных СМИ, в действительности не работают. Причинами сокращения числа средств массовой информации она назвала экономические и организационные факторы.