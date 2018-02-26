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13:55 (мск), источник: Volga News

В Самарской области осталось 419 региональных СМИ

В Самарской области уменьшается количество средств массовой информации. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила руководитель регионального управления Роскомнадзора Светлана Жданова.

Источник: Reuters

«Если несколько лет назад в Самарской области было около 1500 СМИ, то сейчас осталось 735, — рассказала она. — Из них 316 являются представительствами федеральных, а 419 — региональные».

При этом по словам Светланы Ждановой, значительная часть зарегистрированных СМИ, в действительности не работают. Причинами сокращения числа средств массовой информации она назвала экономические и организационные факторы.

За нарушения в работе действующих СМИ в прошлом году было взыскано штрафов в размере 340 тыс. рублей.

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