Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о Самаре
Об этом сообщает Минспорта региона.
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Об этом сообщает Минспорта региона.
Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о космической столице, которая уже летом примет мундиаль. Об этом сообщает Минспорта региона в своем твиттере.
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