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13:52 (мск), источник: НИА Самара

Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о Самаре

Об этом сообщает Минспорта региона.

Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о космической столице, которая уже летом примет мундиаль. Об этом сообщает Минспорта региона в своем твиттере.

Городу-организатору Чемпионата Мира-2018 — Самаре — лучший вратарь по версии международной федерации футбольной истории и статистики Петер Шмейхель планирует посвятить одну из авторских спортивных программ, которые он ведет на телеканале «Russia Today».

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