В Татарстане синоптики прогнозируют снег, метель и до — 23 градусов
Снег и метель ожидаются в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Снег и метель ожидаются в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Температура воздуха ночью 27 февраля будет -11 -16º, в западных районах и при прояснениях до -18 -23º. Днем -7 -12º, в западных районах до -17º.
В течение дня в большинстве районов возможен снег, местами метель.
28 февраля синоптики прогнозируют местами слабый снег, ветер северный до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью утром -20 -25º, при прояснениях до -26 -31º, днем -12 -17º. На дорогах гололедица.
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