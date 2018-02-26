В Тольятти завершился традиционный зимний фестиваль
С 20 по 25 февраля 2018 года в Тольятти прошло финальное соревнование Кубка России 2017−2018 по сноукайтингу и
С 20 по 25 февраля 2018 года в Тольятти прошло финальное соревнование Кубка России 2017−2018 по сноукайтингу и
Традиционным местом воздушных баталий стала акватория Куйбышевского водохранилища напротив 6-го квартала, а главной дисциплиной — марафонская гонка.
В этом году в финале Кубка России приняли участие 36 человек из Тольятти, Самары, Москвы, Казани, Новосибирска, Петрозаводска, Сургута, Тюмени,
В этом году проведение гонки сильно осложнялось сильными морозами и отсутствием ветра, поэтому организаторам удалось провести лишь две гонки: одну в зачет марафона, другую в формате фана. Итоги сезона судейская комиссия решила подводить по результатам трех предшествующих этапов. В классе сноукайтинг
Яркой точкой, завершающей спортивную программу, стал большой фестиваль для маленьких людей «Жигулевское
Открылся фестиваль энергичной зарядкой от клуба Sport Town. А после был дан старт открытию 22 интерактивных площадок фестиваля. В этот день все желающие совершенно бесплатно могли прокатиться на собачьих упряжках с маламутами и хаски, протестировать новый снаряд для экстремального спуска с горы — сноубайк, сыграть в метлобол, кататься в свое удовольствие на снегоходах и презентованных здесь же ледянках или запустить в небо свой «мини-кайт» — воздушного змея. Кроме того, на акватории подняли паруса участники
Одной из самых ярких активностей фестиваля стали музыкальные
Самым зрелищным событием фестивального дня стал детcкий забег школы бега RUN TLT. Дети всех возрастов с энтузиазмом пробежали дистанцию 200 метров, заработав первые медали и вкусные призы от «Тольяттимолоко».
В течение всего дня было разыграно более 250 призов от друзей фестиваля. Многолетний партнер «Жигулевского моря» — ПАО АВТОВАЗ и официальные дилеры LADA — Центральная СТО, СТО Комсомольская и АО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» (Автосалон «Жигули») разыграли среди гостей фестиваля 20 фирменных подарков и путевку на Московский международный автосалон — 2018! Наградили победителей сетевых розыгрышей клуб ездового собаководства Malamut club, детский город профессий «Миниполис», сеть магазинов развивающих игрушек «Маленькая умница», семейный развлекательный центр «Мадагаскар Парк Тольятти», мастерская впечатлений «Белый кролик», велошкола «Маленькие звезды», школа для родителей «Папа-мама-школа Натальи Ефимовой»,
В финале фестиваля «Жигулевское
Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечили команды «Кураж», Just band, Apple Juice Band и ансамбль Тольяттинской филармонии. Особую благодарность организаторов фестиваля заслужили «Волонтеры Победы Тольятти». Студенты и волонтеры «cеребряного возраста» обеспечивали работу всех площадок, вручали призы и просто поддерживали настроение праздника.
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