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13:51 (мск), источник: Volga News

В Тольятти завершился традиционный зимний фестиваль

С 20 по 25 февраля 2018 года в Тольятти прошло финальное соревнование Кубка России 2017−2018 по сноукайтингу и кайт-марафон «Жигулевское море-018», который завершился грандиозным фестивалем зимы «Жигулевское море-детям!».

Традиционным местом воздушных баталий стала акватория Куйбышевского водохранилища напротив 6-го квартала, а главной дисциплиной — марафонская гонка.

В этом году в финале Кубка России приняли участие 36 человек из Тольятти, Самары, Москвы, Казани, Новосибирска, Петрозаводска, Сургута, Тюмени, Нарьян-Мара и других городов России. В финальные два дня соревнований к участникам Кубка присоединились еще три десятка кайтеров-любителей для участия в фан-заездах «Жигулевского моря».

В этом году проведение гонки сильно осложнялось сильными морозами и отсутствием ветра, поэтому организаторам удалось провести лишь две гонки: одну в зачет марафона, другую в формате фана. Итоги сезона судейская комиссия решила подводить по результатам трех предшествующих этапов. В классе сноукайтинг курс-рейс лыжи Кубка России (сезон 2017−2018) бронзу взял Михаил Константинов (Москва), серебро — у Дмитрий Никуличева (Карелия) и золото в этом сезоне — у Андрея Балякина (Санкт-Петербург). В классе сноукайтинг курс-рейс-доска на третьем месте Игорь Григорьев (Миасс), на втором — Геннадий Шелыганов (Коломна) и на первом — Никита Соколов (Санкт-Петербург).

Яркой точкой, завершающей спортивную программу, стал большой фестиваль для маленьких людей «Жигулевское море-детям!», который состоялся 24 февраля. Минус 25 на термометре в этот день не помешали более чем 5 000 горожан прийти на набережную Автозаводского района.

Открылся фестиваль энергичной зарядкой от клуба Sport Town. А после был дан старт открытию 22 интерактивных площадок фестиваля. В этот день все желающие совершенно бесплатно могли прокатиться на собачьих упряжках с маламутами и хаски, протестировать новый снаряд для экстремального спуска с горы — сноубайк, сыграть в метлобол, кататься в свое удовольствие на снегоходах и презентованных здесь же ледянках или запустить в небо свой «мини-кайт» — воздушного змея. Кроме того, на акватории подняли паруса участники мастер-классов по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. На центральной аллее набережной были открыты тиры, проходили квесты, работали площадки детского города профессий «Миниполис» и детского технопарка «Кванториум», а гостей встречали персонажи мультфильмов от семейного развлекательного центра «Мадагаскар Парк Тольятти» — снеговик Олофа, тролль Алмаза, талисманы хоккейной «Лады» — Филин и его подруга Ладушка и другие анимированные персонажи.

Одной из самых ярких активностей фестиваля стали музыкальные мастер-классы от Тольяттинской филармонии. Несколько часов дети учились извлекать звуки из самодельных инструментов, а потом дали концерт на большой сцене с профессиональными музыкантами ансамбля филармонии.

Самым зрелищным событием фестивального дня стал детcкий забег школы бега RUN TLT. Дети всех возрастов с энтузиазмом пробежали дистанцию 200 метров, заработав первые медали и вкусные призы от «Тольяттимолоко».

В течение всего дня было разыграно более 250 призов от друзей фестиваля. Многолетний партнер «Жигулевского моря» — ПАО АВТОВАЗ и официальные дилеры LADA — Центральная СТО, СТО Комсомольская и АО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» (Автосалон «Жигули») разыграли среди гостей фестиваля 20 фирменных подарков и путевку на Московский международный автосалон — 2018! Наградили победителей сетевых розыгрышей клуб ездового собаководства Malamut club, детский город профессий «Миниполис», сеть магазинов развивающих игрушек «Маленькая умница», семейный развлекательный центр «Мадагаскар Парк Тольятти», мастерская впечатлений «Белый кролик», велошкола «Маленькие звезды», школа для родителей «Папа-мама-школа Натальи Ефимовой», кемпинг-парк Volga Discovery, банный комплекс «КуБа», клуб активного отдыха «Бизон» и автошкола «Росто-Т» — всего было вручено более сотни призов. Огромное количество подарков для всех площадок фестиваля подготовили магазин «Маленькая умница» и компания «Тольяттимолоко».

В финале фестиваля «Жигулевское море-детям!» прошел суперрозыгрыш гироскутера, 2-колесного велосипеда, радиоуправляемого автомобиля, радиоуправляемой лодки, большого механического конструктора и огромного плюшевого медведя!

Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечили команды «Кураж», Just band, Apple Juice Band и ансамбль Тольяттинской филармонии. Особую благодарность организаторов фестиваля заслужили «Волонтеры Победы Тольятти». Студенты и волонтеры «cеребряного возраста» обеспечивали работу всех площадок, вручали призы и просто поддерживали настроение праздника.

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