Движение по Мещерскому бульвару в Нижнем Новгороде закрыто до 1 мая
Движение по участку Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде закрыто c 26 февраля до 1 мая 2018 года. Об этом сообщил центр организации дорожного движения города.
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Движение по участку Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде закрыто c 26 февраля до 1 мая 2018 года. Об этом сообщил центр организации дорожного движения города.
Согласно информации, движение будет закрыто на участке в районе домов № 2 и № 3 корп. 3. Как сообщила
Путь следования троллейбусов маршрутов №№ 10 и 25 будет организован до остановочного пункта «Улица Должанская». Движение автобусов маршрутов №№ 49 и 70, следующих от остановки «Школа № 176», будет организовано в направлении остановки «Улица Должанская» по улицам Карла Маркса, Пролетарской и Сергея Акимова в обоих направлениях.
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