Из-за морозов транспорт в Калининграде стал ходить реже

Источник: Клопс.ru

В городе ряд перевозчиков не смог выпустить на маршрут по одному-два автобуса. Проблемы связаны с качеством дизельного топлива, которым заправляют транспорт.

«На АЗС нам гарантировали работу солярки до -17 градусов, утром было за -20, некоторые машины не завелись», — рассказал «Клопс» руководитель компании «Вест Лайн» Сергей Макаров. «Это не критично, интервал увеличен с 10 до 15 минут», — добавил он.

В муниципальном предприятии «Калининград-ГорТранс» редакции сообщили, что подобных проблем у них не наблюдается. «У автобусов новые двигатели, раньше приходилось прогревать машины всю ночь, чтобы к утру они вышли на линию», — рассказал директор предприятия Анатолий Мухомор.

Пассажиры должны быть готовы к тому, что, если морозы усилятся, перебои с транспортом могут сохраняться, при этом компании не смогут заменять друг друга, говорит руководитель региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц. «У каждого предприятия свои маршрутные карты, без них работать на линии нельзя», — пояснил Гренц.

По его словам, в компании могут выпускать на линию большее количество транспорта, в этом случае выдаются резервные маршрутные карты.