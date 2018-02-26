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13:48 (мск), источник: Клопс.ru

Из-за морозов транспорт в Калининграде стал ходить реже

Утром понедельника в Калининграде увеличились интервалы в движении общественного транспорта. Сложности испытали также пассажиры из Гурьевска: с самого утра автобусы выезжают оттуда заполненными, сообщили «Клопс» очевидцы.

Источник: Клопс.ru

В городе ряд перевозчиков не смог выпустить на маршрут по одному-два автобуса. Проблемы связаны с качеством дизельного топлива, которым заправляют транспорт.

«На АЗС нам гарантировали работу солярки до -17 градусов, утром было за -20, некоторые машины не завелись», — рассказал «Клопс» руководитель компании «Вест Лайн» Сергей Макаров. «Это не критично, интервал увеличен с 10 до 15 минут», — добавил он.

В муниципальном предприятии «Калининград-ГорТранс» редакции сообщили, что подобных проблем у них не наблюдается. «У автобусов новые двигатели, раньше приходилось прогревать машины всю ночь, чтобы к утру они вышли на линию», — рассказал директор предприятия Анатолий Мухомор.

Пассажиры должны быть готовы к тому, что, если морозы усилятся, перебои с транспортом могут сохраняться, при этом компании не смогут заменять друг друга, говорит руководитель региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц. «У каждого предприятия свои маршрутные карты, без них работать на линии нельзя», — пояснил Гренц.

По его словам, в компании могут выпускать на линию большее количество транспорта, в этом случае выдаются резервные маршрутные карты.

В последний раз перебои в работе общественного транспорта наблюдались в Калининграде осенью 2017 года, когда затопило несколько улиц.

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