День памяти погибших детей предложили учредить в Казахстане

Источник: Zakon.kz

Общественный деятель Алия Садырбаева предложила учредить 3 марта днем памяти трагически погибших детей, передает Zakon.kz.

По ее словам, только за последние три года в стране 542 ребенка свели счеты с жизнью. Еще 1252 ребенка совершили попытку суицида.

«Когда я вижу эти цифры, мое сердце буквально разрывается от боли и бессилия! Каждые два дня один ребенок заканчивает жизнь самоубийством! А ведь дети умирают еще и от рук насильников, убийц, от несчастных случаев и болезней. Так сколько детей на самом деле ежедневно погибает в Казахстане?», — написала она в Facebook.

Она призвала казахстанцев почаще обнимать своих детей, говорить с ними, пытаться их понять и всегда прощать.