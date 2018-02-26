Полиция Алматы закрыла уголовное дело на жену Аршавина

Следствием факт угрозы убийством, причинением тяжкого вреда здоровью либо иным тяжким насилием не нашел объективного подтверждения..



21 февраля уголовное дело прекращено производством. Семенова также утверждала, что супруга футболиста унижала ее через соцсети. На этот счет стражи порядка разъяснили модели, что по таким правонарушениям обвинение осуществляется в частном порядке. Иными словами, для привлечения обидчицы к ответственности Семеновой нужно подать жалобу в суд. Скандал разгорелся в конце 2017 года после появления в Сети видео, на котором Аршавин приобнимает за талию Семенову..



Последняя заявила, что вскоре после публикации ролика ей стали поступать угрозы от супруги футболиста.