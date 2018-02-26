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14:25 (мск), источник: 365info.kz

Полиция Алматы закрыла уголовное дело на жену Аршавина

26 февраля в ДВД Алматы официально сообщили о прекращении уголовного дела об угрозах со стороны Алисы Казьминой казахстанской модели Ольге Семеновой.

Источник: 365info.kz

По данным пресс-службы ДВД, 27 января в отдел полиции при Алмалинском РУВД поступило заявление Семеновой об угрозах причинения тяжкого вреда здоровью со стороны Алисы Казьминой (Аршавиной), супруги футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина. 28 января факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье «Угроза».

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Следствием факт угрозы убийством, причинением тяжкого вреда здоровью либо иным тяжким насилием не нашел объективного подтверждения..

21 февраля уголовное дело прекращено производством. Семенова также утверждала, что супруга футболиста унижала ее через соцсети. На этот счет стражи порядка разъяснили модели, что по таким правонарушениям обвинение осуществляется в частном порядке. Иными словами, для привлечения обидчицы к ответственности Семеновой нужно подать жалобу в суд. Скандал разгорелся в конце 2017 года после появления в Сети видео, на котором Аршавин приобнимает за талию Семенову..

Последняя заявила, что вскоре после публикации ролика ей стали поступать угрозы от супруги футболиста.

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