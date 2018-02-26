Непрекращающийся снегопад стал причиной пробок и ДТП в Волгограде

Месячная февральская норма для нашего региона составляет 29 мм, а это означает, что обычным для Волгограда является порядка 1 мм осадков в сутки. Сегодняшней ночью в Волгограде — это лишь половина суток — эта норма была превышена в 8 раз.

Вчера в концу дня основные дороги Волгограда были почищены и обработаны. На ликвидацию последствий нового обильного снегопада, в самые ранние часы вышло 100 единиц техники. Сейчас работы организованы во всех районах города.

Однако многие водители оказались не готовы к изменившейся в одночасье дорожной ситуации и не сумели оперативно перестроить свой стиль вождения, не приняли решение отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Отсюда — большое количество ДТП, которые стали причиной пробок и существенно замедлили среднюю скорость движения транспорта в городе.