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14:20 (мск), источник: РИАЦ

Непрекращающийся снегопад стал причиной пробок и ДТП в Волгограде

За минувшую ночь в Волгограде выпало до 4 мм снега, что многократно превышает суточную норму осадков.

Месячная февральская норма для нашего региона составляет 29 мм, а это означает, что обычным для Волгограда является порядка 1 мм осадков в сутки. Сегодняшней ночью в Волгограде — это лишь половина суток — эта норма была превышена в 8 раз.

Вчера в концу дня основные дороги Волгограда были почищены и обработаны. На ликвидацию последствий нового обильного снегопада, в самые ранние часы вышло 100 единиц техники. Сейчас работы организованы во всех районах города.

Однако многие водители оказались не готовы к изменившейся в одночасье дорожной ситуации и не сумели оперативно перестроить свой стиль вождения, не приняли решение отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Отсюда — большое количество ДТП, которые стали причиной пробок и существенно замедлили среднюю скорость движения транспорта в городе.

Затрудняет работу дорожных служб и транспорт, брошенный в проездах и у края основных проезжих частей.

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