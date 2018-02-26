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14:45 (мск), источник: Tengrinews

Школьные учебники сделают доступными в электронном варианте

Книги для учеников 3, 6 и 8 классов сделают доступными в электронном варианте. Об этом сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По учебникам мы изменили нормативно-правовую базу. Что касается экспертизы, у нас она пятиступенчатая. (…) Насколько важно слушать голос общественности? Насколько родители должны давать свое мнение по учебникам? Мы считаем, что это важно. Поэтому у нас работает портал общественной экспертизы. Мы видим, что в день почти 20 тысяч посещений на нашем сайте экспертизы», — сказал вице-министр.

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По его словам, изменен порядок экспертизы учебников.

«Если раньше, условно, предметники собирались и давали ответы и анализ по учебникам, то сейчас те же предметники, приедут и посмотрят выполнены ли их замечания. Раньше книги переиздавались раз в четыре года. Сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт образования (ГОСО — прим.автора). Если ГОСО не меняется, книги не должны перепечатываться, если конечно, книга не в состоянии ее использования», — добавил Асхат Аймагамбетов.

«Мы внесли в нормативно-правовой документ, что каждый учебник, который будет выпускаться, в этом году будут учебники 3, 6, 8 классов, обязательно будут предоставлять электронный вариант. Чтобы родители могли через QR-код скачать на планшет, мобильный. Мы даем впервые право ребенку и родителю использовать электронный вариант», — сообщил он.

По его словам, в МОН согласны с тем, что обновленная программа сложна для учителей.

«Новая методика, когда нужно вести занятие по-новому. Когда не просто передача готовой информации, прочитал ребенку и от него нужно получить обратную связь, надо использовать более широкий спектр методов, необходимо выстраивать работу по-новому, для учителей это сложно. Это затратно по времени, это затратно в эмоциональном плане, потому что надо готовится к этим занятиям по-новому, потому что программа новая», — сказал вице-министр образования и науки.

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