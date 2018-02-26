Школьные учебники сделают доступными в электронном варианте
Книги для учеников 3, 6 и 8 классов сделают доступными в электронном варианте. Об этом сообщил
Книги для учеников 3, 6 и 8 классов сделают доступными в электронном варианте. Об этом сообщил
«По учебникам мы изменили
По его словам, изменен порядок экспертизы учебников.
«Если раньше, условно, предметники собирались и давали ответы и анализ по учебникам, то сейчас те же предметники, приедут и посмотрят выполнены ли их замечания. Раньше книги переиздавались раз в четыре года. Сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт образования (ГОСО — прим.автора). Если ГОСО не меняется, книги не должны перепечатываться, если конечно, книга не в состоянии ее использования», — добавил Асхат Аймагамбетов.
«Мы внесли в
По его словам, в МОН согласны с тем, что обновленная программа сложна для учителей.
«Новая методика, когда нужно вести занятие
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