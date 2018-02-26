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14:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмы

На экранах «Салюта».

В екатеринбургском кинотеатре «Салют» с 1 по 11 марта при поддержке посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль: самый масштабный италоязычный киносмотр России.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Russia-Italia Film Festival (RIFF), фильмом открытия станет лента от звездного комедийного дуэта современной Италии — «Закону тут не место». Картиной закрытия станет победитель 73-го Венецианского кинофестиваля, история о юных певицах сиамских близнецах — «Неделимые» Эдоардо де Анджелиса.

Кроме того, в программе заявлено множество комедий, романтических фильмов и мелодрам. Одна из самых ожидаемых картин — история о запретной любви в религиозной организации «И целый мир между нами», фильм-призер 73-го Венецианского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса».

Отдельные дни кинофестиваля будут посвящены итальянским городам. Так, например, День Рима (3 марта) встретит зрителей семейной картиной «Прогулка по Риму» и трогательной историей «Мария и Рим». Последнюю называют итальянской вариацией на тему «Амели», в которую невозможно не влюбиться.

В День Апулии (9 марта) посетители «Салюта» увидят документальный фильм «Доброе утро, Таранто», роуд-муви «В дорогу с Тарантелло» и семейную мелодраму «Божией милостью» от обладателя «Золотого глобуса» Эдоардо Уинспира.

В рамках фестиваля екатеринбуржцы также смогут лицезреть ретроспективу классика документалистики Джанфранко Панноне: «Оставьте в покое святых» и «Самая маленькая армия в мире». Запланирован на RIFF и показ короткометражных фильмов.

Все картины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте кинотеатра.

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