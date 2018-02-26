Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмы
На экранах «Салюта».
На экранах «Салюта».
В екатеринбургском кинотеатре «Салют» с 1 по 11 марта при поддержке посольства Италии пройдет IV
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Кроме того, в программе заявлено множество комедий, романтических фильмов и мелодрам. Одна из самых ожидаемых картин — история о запретной любви в религиозной организации «И целый мир между нами»,
Отдельные дни кинофестиваля будут посвящены итальянским городам. Так, например, День Рима (3 марта) встретит зрителей семейной картиной «Прогулка по Риму» и трогательной историей «Мария и Рим». Последнюю называют итальянской вариацией на тему «Амели», в которую невозможно не влюбиться.
В День Апулии (9 марта) посетители «Салюта» увидят документальный фильм «Доброе утро, Таранто»,
В рамках фестиваля екатеринбуржцы также смогут лицезреть ретроспективу классика документалистики Джанфранко Панноне: «Оставьте в покое святых» и «Самая маленькая армия в мире». Запланирован на RIFF и показ короткометражных фильмов.
Все картины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте кинотеатра.
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