На Кубани на двух мостах ограничили движение грузовиков

На участке трассы Краснодар — Ейск по путепроводу через железную дорогу запретили движение грузовиков массой более 24 т. Объезд возможен по дорогам М-4 «Дон» — станица Новотитаровская, Калининская — Новотитаровская, Кореновск — Тимашевск, Тимашевск — Полтавская.

Для грузовиков массой более 25 т ограничили проезд по мосту через канал на трассе Тимашевск — станица Полтавская в Красноармейском районе. Объехать можно по дорогам Краснодар — Темрюк — хутор Белый, станица Старонижестеблиевская — Ивановская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.