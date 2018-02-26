На Кубани на двух мостах ограничили движение грузовиков
Схему движения изменили в Тимашевском и Красноармейском районах.
Схему движения изменили в Тимашевском и Красноармейском районах.
Ограничения ввели в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием мостов.
На участке трассы Краснодар — Ейск по путепроводу через железную дорогу запретили движение грузовиков массой более 24 т. Объезд возможен по дорогам М-4 «Дон» — станица Новотитаровская, Калининская — Новотитаровская, Кореновск — Тимашевск, Тимашевск — Полтавская.
Для грузовиков массой более 25 т ограничили проезд по мосту через канал на трассе Тимашевск — станица Полтавская в Красноармейском районе. Объехать можно по дорогам Краснодар — Темрюк — хутор Белый, станица Старонижестеблиевская — Ивановская, сообщает
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