Снег и метели не оставят Южный Урал в конце зимы

По сведениям Челябинского Гидрометцентра, на Южном Урале сохранится облачная погода, сильный снегопад ожидается в северной половине области, в отдельных районах — метели, на дорогах снежные заносы. В ночь на 27 февраля в регионе ожидается от 14 до 19 градусов мороза, на юге области чуть теплее, до -12, на крайнем севере до -22. Днем во вторник потеплеет до -2−7 градусов.