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15:04 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Снег и метели не оставят Южный Урал в конце зимы

В ближайшие сутки в регионе будет идти снег.

По сведениям Челябинского Гидрометцентра, на Южном Урале сохранится облачная погода, сильный снегопад ожидается в северной половине области, в отдельных районах — метели, на дорогах снежные заносы. В ночь на 27 февраля в регионе ожидается от 14 до 19 градусов мороза, на юге области чуть теплее, до -12, на крайнем севере до -22. Днем во вторник потеплеет до -2−7 градусов.

В последний зимний день, 28 февраля, синоптики также прогнозируют осадки. Максимальная температура на улице ночью составит 21 градус со знаком минус, днем -2−7. В ночь на 1 марта в регионе ожидается 27 градусов холода, а днем 1 марта за окном будет -6−11, осадки маловероятны.

В Челябинске в ближайшие сутки также ожидается снег, временами сильный и слабая метель. Днем специалисты прогнозируют от 4 до 6 градусов мороза.

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