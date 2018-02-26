В Казани побит температурный рекорд десятилетия

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 25 на 26 февраля столбик термометра опустился до 23,5 градуса мороза — минимальный показатель для этого дня за последние 10 лет.

Рекорд был установлен ближе к утру. Еще холодней 26 февраля в Казани в последний раз было только в 2007 году, когда столбик термометра опустился до 26 градусов мороза. Прошедшая ночь стала также самой холодной за время нынешней зимы.

«Сейчас фиксируется большая холодная аномалия. Температуры ниже среднесуточных практически на 10 градусов», — предупреждает заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. Он объясняет похолодание действием блокирующего антициклона, который не пропускает поток теплого воздуха из Атлантики. Заморозки сохранятся практически до конца этой рабочей недели, передает пресс-служба КФУ.