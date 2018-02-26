В Казани побит температурный рекорд десятилетия
(Город Казань KZN.RU, 26 февраля). Рекордно низкую температуру воздуха зафиксировала метеостанция Казанского федерального университета.
(Город Казань KZN.RU, 26 февраля). Рекордно низкую температуру воздуха зафиксировала метеостанция Казанского федерального университета.
С 25 на 26 февраля столбик термометра опустился до 23,5 градуса мороза — минимальный показатель для этого дня за последние 10 лет.
Рекорд был установлен ближе к утру. Еще холодней 26 февраля в Казани в последний раз было только в 2007 году, когда столбик термометра опустился до 26 градусов мороза. Прошедшая ночь стала также самой холодной за время нынешней зимы.
«Сейчас фиксируется большая холодная аномалия. Температуры ниже среднесуточных практически на 10 градусов», — предупреждает заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. Он объясняет похолодание действием блокирующего антициклона, который не пропускает поток теплого воздуха из Атлантики. Заморозки сохранятся практически до конца этой рабочей недели, передает
27 февраля, по прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в Казани будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег, местами метель. Скорость
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