Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
На аукционе в
На аукционе в
Поскольку термина фотожурналистика тогда не существовало, Хайн называл свои фотоработы «историями». С помощью фотографий и сопровождавших их текстов он выражал и отстаивал свои идеи, особенно в сфере анализа социальных отношений в тогдашней Америке.
Эти снимки относятся ко всему периоду творчества Хайна; многие из них были частью его хорошо известных фотосерий, посвященных положению бедных и угнетенных людей в
В 1904 году он начал серию фотографий, которые стали документальной летописью прибытия иммигрантов на острове Эллис в бухте
Он стремился познакомить жителей
Хайн всегда просил людей дать ему согласие на фотографирование, после чего устанавливал штатив с фотокамерой и поджигал магниевый порошок, который обычно вспыхивал с громким хлопком и давал яркий огонь с клубами черного дыма.
Хайн часто получал задания от городских органов социальной помощи, прогрессивных организаций и корпораций по созданию своих фотоочерков. Среди его наиболее известных работ — серии фотографий, изображающих рабочих, строящих небоскреб
В 1908 году Хайн стал штатным фотографом Национального комитета детского труда. Он приступил к съемкам на фабриках, заводах и мастерских, где использовался детский труд.
Фабриканты и руководители заводов, которые принимали детей на работу, так ненавидели Хайна, что ему часто приходилось прибывать на место съемки переодетым и в гриме, чтобы не быть узнанным. Очень часто ему угрожали убийством.
Благодаря его фотоочеркам законы о применении детского труда в Соединенных Штатах были пересмотрены радикальным образом. Фотографии Хайна стали также поразительной летописью условий жизни простых рабочих и иммигрантов в начале ХХ века.
Все фотографии предоставлены Swann Auction Galleries
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