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16:03 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке

На аукционе в Нью-Йорке проданы 24 фотографии из архива мастера документальной фотографии Льюиса Хайна. Они были частью коллекции известного фотографа Иззадора Сая Сидмана из Нью-Йорка.

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Американский фотограф и социолог Льюис Хайн был одним из наиболее значительных фотографов-документалистов в ХХ веке.

Поскольку термина фотожурналистика тогда не существовало, Хайн называл свои фотоработы «историями». С помощью фотографий и сопровождавших их текстов он выражал и отстаивал свои идеи, особенно в сфере анализа социальных отношений в тогдашней Америке.

Эти снимки относятся ко всему периоду творчества Хайна; многие из них были частью его хорошо известных фотосерий, посвященных положению бедных и угнетенных людей в Нью-Йорке, Питтсбурге и Каролине.

Жара в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1908 год | Источник: Courtesy of Swann Auction Galleries

В 1904 году он начал серию фотографий, которые стали документальной летописью прибытия иммигрантов на острове Эллис в бухте Нью-Йорка. В последующие годы Хайн продолжал работать в жанре фотопублицистики. Его фотографии всегда отличались подчеркнутым вниманием к судьбам бедных людей.

Он стремился познакомить жителей Нью-Йорка с человеческим измерением массовой иммиграции, так как многие жители города относились к новоприбывшим с подозрением и страхом.

Хайн всегда просил людей дать ему согласие на фотографирование, после чего устанавливал штатив с фотокамерой и поджигал магниевый порошок, который обычно вспыхивал с громким хлопком и давал яркий огонь с клубами черного дыма.

Мать с ребенком, остров Эллис, 1907 год | Источник: Courtesy of Swann Auction Galleries

Хайн часто получал задания от городских органов социальной помощи, прогрессивных организаций и корпораций по созданию своих фотоочерков. Среди его наиболее известных работ — серии фотографий, изображающих рабочих, строящих небоскреб Эмпайр-Стейт.

В 1908 году Хайн стал штатным фотографом Национального комитета детского труда. Он приступил к съемкам на фабриках, заводах и мастерских, где использовался детский труд.

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Его фотографии стали мощным доводом в борьбе за отмену эксплуатации детей.

Фабриканты и руководители заводов, которые принимали детей на работу, так ненавидели Хайна, что ему часто приходилось прибывать на место съемки переодетым и в гриме, чтобы не быть узнанным. Очень часто ему угрожали убийством.

Благодаря его фотоочеркам законы о применении детского труда в Соединенных Штатах были пересмотрены радикальным образом. Фотографии Хайна стали также поразительной летописью условий жизни простых рабочих и иммигрантов в начале ХХ века.

Все фотографии предоставлены Swann Auction Galleries

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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