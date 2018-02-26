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26 февраля, источник: РИА Новости

Россияне стали гораздо чаще выезжать на море за границу

В 2017 году россияне совершили более 14,3 миллионов поездок на популярные заграничные пляжные курорты, что на 61,7% больше, чем в 2016-м, — сообщает Ассоциация туроператоров России.

Источник: РИА "Новости"

По данным АТОР, это более половины (28,6 миллионов) всех выездов россиян за рубеж в прошлом году.

В Ассоциации уточнили, что в последней цифре учтен и значительный объем приграничных перемещений с нетуристическими целями (Финляндия, Китай, Польша, страны Прибалтики).

«Таким образом, на «дальний пляж» пришлось 77% всех поездок граждан РФ в «дальнее зарубежье», — поясняют аналитики.

Треть (32,8%) от всего выездного турпотока в ТОП-20 наиболее популярных пляжных стран в 2017 году забрала Турция. Именно отложенный с 2016 года спрос на нее и повлиял на столь высокие цифры годового роста. Ее посетили 4,7 миллионов туристов.

Второе место по популярности занял Таиланд. В прошлом году он принял 1,34 млн туристов из России. Третье — Испания, которую для отдыха выбрали 1,14 миллионов россиян. Также в топ-5 входят Италия и Греция.

Если говорить о динамике годового прироста, то картина лидеров будет несколько иной. Первое место заняла, естественно, Турция, турпоток в которую вырос на 444%. А на втором месте оказался китайский остров Хайнань, который по числу российских туристов в ТОП-10 не входит. В 2017 году его посетили в четыре с половиной раза больше россиян (280 тысяч), чем в позапрошлом.

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Также россияне в прошлом году активнее стали путешествовать в Доминиканскую Республику и на Кубу. «Этот рост вполне органичен, учитывая растущую популярность Карибского региона в России», — пишет АТОР.

Кубе даже не помешали разрушительные ураганы лета 2017 года, хотя в их отсутствие рост мог бы быть больше. Важную роль сыграло расширение географии полетов, в программах был представлен не только курорт не только Варадеро, но и Ольгин и северные острова.

В ТОП-5 лидеров по динамике прироста российского турпотока в 2017 году вошла и Индия с пляжными штатами Гоа и Керала, на которые приходится более 95% всего российского турпотока в эту страну.

Отрицательную динамику среди ТОП-20 самых популярных пляжных стран показали Тунис и Болгария. Здесь сыграла свою роль открывшаяся Турция, которая оттянула на себя часть турпотока. Болгария, по мнению аналитиков, потеряла часть туристов в том числе из-за проблем с авиаперевозкой, в частности — с компанией «ВИМ-Авиа», которая в октябре прошлого года прекратила полеты.

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8 февраля© Ньюстюб
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