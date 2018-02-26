Российские архивы рассказали о судьбе беловежских медведей

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Коллектив из польских зоологов и российского историка науки Анастасии Федотовой (Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники) изучил историю возвращения бурого медведя (Ursus arctos) в Беловежскую Пущу — охраняемый лесной массив на территории современных Польши и Белоруссии. Они выявили, какие ошибки снизили успех возвращения (реинтродукции) этого животного. Научная статья опубликована в журнале Conservation Biology.

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Исследователи детально изучили российские научные и исторические архивы, а также записи, хранящиеся в Беловежском национальном парке — части территории Беловежской Пущи, принадлежащей Польше. Они систематизировали всю доступную информацию о численности бурых медведей в Пуще за последние три века, а также проанализировали, как к этим хищникам относились люди в различные годы.

Как установили авторы статьи, краткая история бурого медведя в Беловежской Пуще выглядит следующим образом. В конце XVIII века Пуща вошла в состав Российской империи, и указ польского короля, запрещающий охоту там, отменили. Русская знать стала активно добывать в Беловежской Пуще дичь, в том числе зубров. Считалось, что медведи сильно снижают численность зубров и тем самым мешают аристократии наслаждаться охотой. Под этим предлогом лесники и браконьеры стали активно истреблять бурых медведей.

Позднее, в XIX веке, этих зверей убивали из-за того, что они мешали бортникам — сборщикам меда диких пчел, популярной в те времена профессии. За отстрел бурых медведей полагалось денежное вознаграждение.

В результате в 1879-м году в Пуще погиб последний представитель этого вида. К 1919-му из-за интенсивной охоты оттуда исчезла и самая крупная добыча медведей — зубры.

Однако уже через десять лет их стали там вновь успешно разводить. Достаточно быстро встал вопрос о том, как регулировать численность зубров естественным образом — с помощью медведей.

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В 1918-м году Польша получила независимость, и вся территория Беловежской Пущи вошла в ее состав. К концу 1930-х годов польские зоологи решили предпринять несколько попыток возвращения бурых медведей в родные леса. В ноябре 1937-го в Пущу привезли Лолу, беременную самку из Познаньского зоопарка. Она родила двух медвежат. Лолу держали в клетке постоянно, а медвежата могли уходить от нее через согнутые прутья, через которые взрослое животное не пролезало. Через некоторое время после того как выросшие детеныши Лолы перестали пролезать в щель назад к матери, они ушли от нее в лес. В последующие несколько лет их неоднократно видели.

Практически одновременно с этим, в 1938-м, в соседний отсек той же клетки поселили четырех полуручных медвежат, купленных в Белоруссии. Их кормили два специально приставленных к ним человека. Медведи привыкли к сотрудникам национального парка, и после того как их выпустили на волю, неоднократно подходили к людям выпрашивать еду. Иногда они становились агрессивными и могли ранить. В результате двух животных отправили в Варшавский зоопарк, одного убили, однако четвертый остался на воле и не подходил к людям. То же произошло с четырьмя другими медвежатами чуть позднее.

А в 1939-м году, когда советские войска вошли на территорию Беловежской Пущи, Лолу выпустили из клетки, и программу реинтродукции отменили.

К 1947-му году предположительно всех беловежских медведей уничтожили местные жители и браконьеры.

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Авторы заключают, что главными причинами неудачи реинтродукции бурых медведей в Беловежскую Пущу стали два фактора — выпуск на волю животных, привыкших к обществу человека, и начавшаяся в 1939-м году Вторая мировая война. Вероятно, если бы не военные действия, численность крупного хищника удалось бы поднять. Однако при кампаниях по реинтродукции крупных животных в будущем стоит учесть, что выпускать в дикую природу особей, не боящихся человека, бессмысленно.

После 1937−1938 годов попытки возвращения медведей в Беловежскую Пущу ни разу не предпринимались. В настоящий момент нет ни одного постоянно живущего там бурого медведя. Следы этого животного у деревни вблизи белорусской части заповедного леса — то есть за пределами национального парка «Беловежская Пуща» — последний раз видели в 2003-м году. В польском сегменте охраняемой территории следы бурого медведя находили в 2010-м году, а после этого до настоящего момента их не обнаруживали.