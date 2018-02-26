Морозы не спешат покидать Свердловскую область
В последние дни февраля погода в регионе останется зимней, к низким температурам добавятся снег и метель.
В последние дни февраля погода в регионе останется зимней, к низким температурам добавятся снег и метель.
Потепление на Урал придет в первых числах марта.
«На юге области уже потеплеет. Будут осадки, местами до сильного снега в связи с прохождением тёплого фронта. Но днем ожидается морозная погода минус 11−16. Уже 1 марта мы ждём минус 5−10 на всей территории Свердловской области», — рассказала начальник отдела прогнозов Свердловского гидрометцентра Анна Мишарина.
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