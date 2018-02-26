Пострадавшие из-за подмены детей челябинцы подали новый иск в суд

— В исковых заявлениях истиц указано, что они получили неизгладимые психологические и моральные травмы, — сообщила консультант Центрального суда Челябинска Наталья Прохорова. — В ходе предварительного заседания ответчики усомнились, что воспитывавшаяся в благополучной семье Екатерина может претендовать на компенсацию. Между тем она сообщила, что испытала сильные переживания за мать и ее родную дочь Люцию от осознания того, что другая девочка росла в тяжелых условиях, рано потеряла родителей и воспитывалась в детском доме.

Интересно, что Екатерина до последнего не могла поверить в ошибку врачей. Когда молодой, полной сил женщине сообщили результаты ДНК-экспертизы, ей пришлось вызывать «скорую». Однако судиться с роддомом она не собиралась, хотя и присутствовала на процессе, поддерживая мать. И очень твердо пояснила свою позицию, сообщив, что моральный ущерб за то, что случилось, должен быть выплачен ее матери и сестре по несчастью Люции, а сама она ни на что не претендует. Что же случилось?

— Это я девочек попросила, — рассказала корреспонденту «РГ» Зоя Туганова. — Когда суд ограничился компенсацией в миллион рублей, с мечтой о покупке квартиры для Люции в Челябинске пришлось расстаться. Сами мы недостающей суммы собрать не сможем. Вот и решили подать еще по иску от каждой дочки.

В исковых заявлениях истиц указано, что они получили неизгладимые психологические и моральные травмы.