Пограничная собака Лео нашла пропавшего в Молдове мальчика.

Мальчик живет в селе Лопатник Единецкого района. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Погранполиции, он сбежал от родителей аккурат на 23 февраля. Отец ребенка обратился за помощью к сотрудникам органов правопорядка, сообщив, что не мог дождаться сына вот уже несколько часов.