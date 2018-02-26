Пограничная собака Лео нашла пропавшего в Молдове мальчика
КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Мальчик 11 лет не захотел, чтобы родители наказывали его за провинность и сбежал из дома. Ребенка обнаружили сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы.
КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Мальчик 11 лет не захотел, чтобы родители наказывали его за провинность и сбежал из дома. Ребенка обнаружили сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы.
Мальчик живет в селе Лопатник Единецкого района. Как сообщили в понедельник в
Пропавшего мальчишку нашли на трассе, соединяющей село Лопатник и Единцы. В поисках участвовала служебная собака по кличке Лео.
Пограничная собака Лео нашла пропавшего в Молдове мальчика.
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