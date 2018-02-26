Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ксения Бородина рассказала о слезах начинающих гимнасток
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Любовь Толкалина и ее дочь похвастались впечатляющей растяжкой
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Бывший министр труда Ингушетии погиб рядом с женой и сыном
СМИ Германии восхитились игрой хоккеистов России
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
26 февраля, источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено во многих регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В нескольких регионах Казахстана на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 47% 767 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Kazinform

По информации ведомства, штормовое предупреждение объявлено на вторник, 27 февраля, в Костанайской области. Здесь ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15−20 метров в секунду.

В Кызылординской области штормовое объявлено с 27 февраля по 1 марта. По данным синоптиков, в регионе местами сохраняется туман. Кроме того, 27 февраля местами ожидается юго-западный ветер 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Акмолинской области и Астане. Днем во вторник в столице и области ожидаются местами осадки, преимущественно снег, гололед, восточный, юго-восточный ветер 15−20 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают, что в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях в понедельник вечером и в ближайшие сутки в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей на низкогорных реках ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока. Кроме того, в связи с ожидаемыми осадками в горных районах этих трех южных областей возможен сход снежных лавин. В горных районах ВКО самопроизвольный сход снежных лавин не ожидается. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В Жамбылской области штормовое предупреждение также объявлено на вторник из-за ожидающегося ветра с порывами до 23−28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более. Сильный ветер прогнозируют синоптики и в Южно-Казахстанской области, на горных перевалах до 30 метров в секунду.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Открытый туберкулез выявили у двух студентов Алматы
Председатель Нацбанка посоветовал казахстанцам воздержаться от кредитов
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь