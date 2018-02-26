Штормовое предупреждение объявлено во многих регионах Казахстана

Источник: Kazinform

По информации ведомства, штормовое предупреждение объявлено на вторник, 27 февраля, в Костанайской области. Здесь ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15−20 метров в секунду.

В Кызылординской области штормовое объявлено с 27 февраля по 1 марта. По данным синоптиков, в регионе местами сохраняется туман. Кроме того, 27 февраля местами ожидается юго-западный ветер 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Акмолинской области и Астане. Днем во вторник в столице и области ожидаются местами осадки, преимущественно снег, гололед, восточный, юго-восточный ветер 15−20 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают, что в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях в понедельник вечером и в ближайшие сутки в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей на низкогорных реках ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока. Кроме того, в связи с ожидаемыми осадками в горных районах этих трех южных областей возможен сход снежных лавин. В горных районах ВКО самопроизвольный сход снежных лавин не ожидается. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.