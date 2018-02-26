Штормовое предупреждение объявлено во многих регионах Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В нескольких регионах Казахстана на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В нескольких регионах Казахстана на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение РГП «Казгидромет».
По информации ведомства, штормовое предупреждение объявлено на вторник, 27 февраля, в Костанайской области. Здесь ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15−20 метров в секунду.
В Кызылординской области штормовое объявлено с 27 февраля по 1 марта. По данным синоптиков, в регионе местами сохраняется туман. Кроме того, 27 февраля местами ожидается
Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Акмолинской области и Астане. Днем во вторник в столице и области ожидаются местами осадки, преимущественно снег, гололед, восточный,
Синоптики также предупреждают, что в Алматинской, Жамбылской,
В Жамбылской области штормовое предупреждение также объявлено на вторник
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