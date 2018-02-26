Видеорегистратор на шее: вернуться в прошлое на 10 секунд
Как часто вы становились свидетелем невероятного случая, но не успевали заснять его, чтобы поделиться с друзьями?
Как часто вы становились свидетелем невероятного случая, но не успевали заснять его, чтобы поделиться с друзьями?
Стартап Roader предложил решение: видеорегистратор на шее, который всегда записывает последние 10 секунд.
Вы нажимаете на кнопку — и фотоаппарат включает в клип съемку 10 секунд, предшествующих этому моменту.
Изобретателям остается уговорить потребителей носить камеры на себе — эта идея уже разорила не один стартап.
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