Узбекистан запустит единую билетную систему для памятников архитектуры
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан планирует внедрить единую билетную систему для памятников архитектуры и туристических объектов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан планирует внедрить единую билетную систему для памятников архитектуры и туристических объектов.
Эта инициатива сегодня обсуждается Госкомтуризма и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.
«Не секрет, что сегодня у туристов возникают определенные проблемы с билетами при посещении туристических объектов. Здесь не все прозрачно и хорошо. Туристы жалуются, что нет официального прейскуранта цен на вход. Часто им называют цены, завышенные в несколько раз», — отметил заместитель председателя Госкомтуризма Шахрух Шорахметов.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию в стране в ближайшее время начнется внедрение единой билетной системы, которая будет, в том числе, связана и с видеокамерами, расположенными рядом с архитектурными памятниками.
«Система будет учитывать каждого гостя, который посетил объект, считать сколько поступило денег от этого. Благодаря ей появится возможность приобрести билеты через интернет еще до приезда в Узбекистан, а также ввести единый абонентский билет, который будет действовать на все достопримечательности того или иного города», — рассказал собеседник.
Сегодня Узбекистан обладает значительным туристским потенциалом, не уступающим по своей привлекательности самым лучшим в мире местам для отдыха и путешествий. В стране насчитывается более семи тысяч уникальных памятников истории и величественных образцов неповторимой архитектуры.
В настоящее время в список Всемирного культурного наследия входят четыре материальных объекта — исторические центры Хивы, Бухары, Самарканда и Шахрисабза. Еще более 30 объектов находятся на стадии включения в этот список.
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