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26 февраля, источник: ИА Башинформ

В Уфе родители могут воспользоваться услугой бесплатной няни

УФА, 26 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В столице Башкирии два раза в неделю няня может бесплатно посидеть с ребенком. Такую услугу оказывают мамам и папам, у которых малыш не старше трех лет.

По информации «Известий», все оформляется официально с помощью заявления родителей. Подать его необходимо через отдел социальной помощи семье и детям.

Бесплатно няня будет присматривать за ребенком минимум 165 минут (чуть больше 2,5 часов). Максимум — почти 3,5 часа. Няню будут предоставлять через организацию социального обслуживания.

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