В Уфе родители могут воспользоваться услугой бесплатной няни
УФА, 26 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В столице Башкирии два раза в неделю няня может бесплатно посидеть с ребенком. Такую услугу оказывают мамам и папам, у которых малыш не старше трех лет.
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