Российские призерки Игр получили предложение руки и сердца в аэропорту

Спортсменки ответили согласием. «Не ожидала. Легкая дрожь. До сих пор коленки трясутся. Сейчас уже успокаиваются. Начинаю приходить в себя и верить в это. Неожиданный и приятный сюрприз», — призналась Нечаевская.