Музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года

Источник: AP 2018

ТАСС, 26 февраля. Британский автор-исполнитель Эд Ширан признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада, опубликованного в понедельник на сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI).

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Согласно докладу, альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в прошлом году и получил статус «платинового» в 36 странах. Наиболее популярным синглом признана композиция музыканта Shape Of You. В рейтинге IFPI впервые лидируют альбом и сингл, принадлежащие одному исполнителю, отмечается в сообщении.

«Эд поистине невероятный автор песен, вокалист и исполнитель, чья способность рассказывать истории и заставлять людей чувствовать выделяет его из толпы», — приводятся в докладе слова Макса Лусада, ответственного за запись синглов Ширана в звукозаписывающей компании Universal Music Group.

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