Музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года
Альбом Ширана Divide получил статус «платинового» в 36 странах.
Альбом Ширана Divide получил статус «платинового» в 36 странах.
ТАСС, 26 февраля. Британский
Согласно докладу, альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в прошлом году и получил статус «платинового» в 36 странах. Наиболее популярным синглом признана композиция музыканта Shape Of You. В рейтинге IFPI впервые лидируют альбом и сингл, принадлежащие одному исполнителю, отмечается в сообщении.
«Эд поистине невероятный автор песен, вокалист и исполнитель, чья способность рассказывать истории и заставлять людей чувствовать выделяет его из толпы», — приводятся в докладе слова Макса Лусада, ответственного за запись синглов Ширана в звукозаписывающей компании Universal Music Group.
На втором месте значится канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life. Годом ранее певец занимал в рейтинге первую строку.
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