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26 февраля, источник: Sputniknews.kz

Подозреваемый в избиении школьника аким уволен в Акмолинской области

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Аким Коргалжынского сельского округа Жанат Омаров, подозреваемый в избиении школьника, уволен решением Совета по этике Акмолинской области.

Источник: Sputniknews.kz

«В Кокшетау состоялось заседание Совета по этике Акмолинской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос о рассмотрении дисциплинарной ответственности государственного должностного лица — акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова за избиение несовершеннолетнего Мукана Диаса — учащегося восьмого класса средней школы имени Толеубаева», — сообщается на странице КГУ «Региональная служба коммуникаций» Акмолинской области в соцети.

Отмечается, что Советом были изучены материалы служебного расследования областного департамента агентства по госслужбе, сведения полицейских, возбудивших уголовное дело в отношении Жаната Омарова.

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В ходе заседания Совета по этике была зачитана версия инцидента со слов Жаната Омарова, согласно которой аким «…лишь хотел взять его за шиворот и отвести к директору. Однако, увернувшись от захвата, Муканов зацепился за стул и упал вместе с ним».

В итоге Совет принял решение: за нарушение закона «О государственной службе» и Этического кодекса госслужащих вышестоящему акиму Коргалжынского района была дана рекомендация уволить Омарова. Аким лишился должности.

Информация об избиении подростка появилась в соцсетях. Мать подростка, которого зовут Диас, рассказала, что 22 февраля ее сын побил 12-летнего сына Омарова. После этого, как утверждает женщина, аким явился в интернат и накинулся с кулаками на Диаса. В результате подросток потерял сознание и попал в районную больницу, а в воскресенье, 25 февраля, его госпитализировали в столичную клинику.

Полицейские начали расследование инцидента, аким подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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