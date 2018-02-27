Ученые рассказали о положительном влиянии красного вина на зубы

Специалисты полагают, что полифенолы, содержащиеся в красном вине, оказывают губительное воздействие на бактерии, способствующие образованию кариеса. Отмечается, что полифенолы не позволяют бактериям задерживаться на зубах, благодаря чему избавляют от неприятного запаха изо рта, а также предотвращают не только возникновение кариеса, а также периодонтита (воспаление корня зуба) и гингивита (воспаление десен).