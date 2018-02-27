Приморцы рассказали о том, каким будет Нагорный парк во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

В прямом эфире радио «Лемма» с Андреем Калачинским представитель инициативной группы по благоустройству Нагорного парка во Владивостоке Марина Баринова вместе с предпринимателем Дмитрием Алексеевым рассказали о том, каким будет Нагорный парк после благоустройства, сообщает РИА VladNews.

«Все представители команды, которые занимаются проектом благоустройства Нагорного парка, отметили, что территорию стоит “разбить” на два участка: один будет похож на сквер районного значения. Это территория, которая должна быть неким “любимым местом” для приморцев. И вторая часть видовая, которая должна иметь городское значение», — отметил Дмитрий Алексеев.

Стоит отметить, что территория Нагорного парка находится в федеральной собственности и для того, чтобы начать действия по благоустройству, необходимо перевести её в муниципальную собственность.

«Сначала необходимо, чтобы состоялось мероприятие по передаче земли из федеральной собственности в муниципальную. Без этого благоустройство невозможно. Все необходимые документы мы уже подготовили и отправили. Надеемся, что это займёт не так много времени. Помимо этого, сейчас мы проводим работу по подготовке документов к проекту благоустройства. Этот период будет длиться около двух месяцев. Конечно, хотелось, чтобы Нагорный парк был благоустроен к Дню рождения Владивостока, но пока обещать ничего не можем», — сообщил Дмитрий Алексеев.

Напомним, что на прошлой неделе жюри подвело итоги конкурса, который был объявлен в ноябре прошлого года, и составило список лучших концепций по благоустройству Нагорного парка.