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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Олимпиада ДФО по хирургии для студентов-медиков состоится в Хабаровске

Завтра, 28 февраля, в Хабаровске начнется региональная студенческая олимпиада ДФО по хирургии. Соревнование между представителями вузов продлится до 2 марта.

Участие в олимпиаде примут студенты из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Якутска, ожидается визит команд из Японии и Китая. Они будут состязаться в конкурсах: «Реанимация», «Десмургия», «Эндовидеохирургия», «Взрослая кардиохирургия», «Детская кардиохирургия», «Урология», «Травматология», «Нейрохирургия», «Трансплантология», «Пластическая хирургия» и других.

Олимпиаду проведут в Дальневосточном государственном медицинском университете. Выступления команд оценят ведущие специалисты, практикующие хирурги. Председатель жюри — сопредседатель финального этапа Московской олимпиады, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, профессор Сергей Дыдыкин.

Команды, которые получат золото и серебро, примут участие в финале Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии имени академика Перельмана. Она состоится в Москве в апреле 2018 года.

Программа региональной олимпиады представлена на сайте ДВГМУ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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