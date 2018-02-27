Олимпиада ДФО по хирургии для студентов-медиков состоится в Хабаровске

Участие в олимпиаде примут студенты из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Якутска, ожидается визит команд из Японии и Китая. Они будут состязаться в конкурсах: «Реанимация», «Десмургия», «Эндовидеохирургия», «Взрослая кардиохирургия», «Детская кардиохирургия», «Урология», «Травматология», «Нейрохирургия», «Трансплантология», «Пластическая хирургия» и других.

Олимпиаду проведут в Дальневосточном государственном медицинском университете. Выступления команд оценят ведущие специалисты, практикующие хирурги. Председатель жюри — сопредседатель финального этапа Московской олимпиады, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, профессор Сергей Дыдыкин.

Команды, которые получат золото и серебро, примут участие в финале Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии имени академика Перельмана. Она состоится в Москве в апреле 2018 года.