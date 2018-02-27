Хабаровский «Амур» сразится за очки с приморским «Адмиралом»

Источник: Восток Медиа

Для команды из дальневосточной столицы этот матч является очень важным, поскольку «Амур» продолжает бороться за попадание в плей-офф. Сейчас у подопечных Андрея Мартемьянова, которые расположились на девятой строчке турнирной таблице на Востоке, 84 очка в активе. Столько же у омского «Авангарда», находящегося на строчку выше. Всего на одно очко «тигров» и «ястребов» опережает «Сибирь». Каждый балл для хабаровчан сейчас на вес золота, тем более что это заключительные игры регулярного чемпионата.

«Адмирал» давно потерял все шансы на попадание в восьмёрку. Сейчас у «моряков» всего 61 очко в копилке и 11-е место в Восточной конференции КХЛ. Однако лёгкой прогулкой нынешняя встреча дальневосточных команд вряд ли будет: в последних пяти играх команды одержали по три победы, к тому же матчи «Амура» и «Адмирала» всегда проходят в напряжённой борьбе.

В чемпионатах КХЛ команды встречались 20 раз, семь раз победу праздновал «Амур», 13 — «Адмирал». Десять матчей завершались с преимуществом всего в одну шайбу. С октября 2015 года соперники чередуют успехи и неудачи. Последняя встреча дальневосточников завершилась со счётом 4:2 в пользу «моряков».

Игра «Амура» и «Адмирала» должна была пройти 26 февраля, однако её перенесли на день позже из-за участия легионеров хабаровской команды в финальной части Олимпийских игр. Пока «тигры» с чешской пропиской боролись за олимпийские медали, остальные готовились к матчам на родине Томаша Зогорны, Яна Коларжа и Михала Йордана — тренировались, сыграли контрольные матчи. «Адмирал» провёл олимпийскую паузу скромнее — попробовал свои силы в хоккее с мячом, четыре раза сразился с командой «Сахалин», выступающей в Азиатской хоккейной лиге.