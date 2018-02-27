Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
Названы простые способы улучшить память
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили утренник в детсаду в Зауралье
Экс-тренер о завоевавшей золото Игр россиянке: не умела трудиться
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
Как украинские СМИ освещали победы россиян на Олимпиаде
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Бывший министр труда Ингушетии погиб рядом с женой и сыном
СМИ Германии восхитились игрой хоккеистов России
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Снегоуборочная техника Владивостока борется со снегом

Опасные спуски и подъёмы обрабатывают песко-солевой смесью.

Источник: VLADNEWS

С 4 часов утра работает сегодня на дорогах Владивостока снегоуборочная техника. Она вышла на основные места базирования для дальнейшей уборки снега и обработки дорог противогололёдными материалами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщают из штаба по ликвидации последствий снегопада, созданного при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», мониторинг погодных условий и сложившихся дорожных ситуаций ведётся в круглосуточном режиме.

Уже сейчас пескоразбрасыватели обрабатывают опасные спуски и подъёмы противогололёдными материалами.

«Спуски-подъемы обрабатываем противогололёдными материалами. Первые обработки провели на улицах Героев Хасана, Нерчинской, Юмашева, Кузнецова, Карской, Горной, Нерчинской, Сабанеева, Семёновской, в районе “тёщиного языка”, фуникулёра и по ряду других мест», — рассказала Екатерина Золотоева, заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий».

Специалисты подчеркивают, что муниципальная снегоуборочная техника была заблаговременно готова к снегопаду, на предприятии созданы необходимые запасы песко-солевой смеси, механизаторы готовы работать в несколько смен.

По данным Примгидромета осадки во Владивостоке сегодня продлятся ориентировочно до 14 часов, ожидается снег с количеством 2−3 мм (высота снежного покрова составит 2−4 см), на дорогах местами возможна гололедица. Автолюбителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности. В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Автоподставщик на Nissan Skyline продаёт свой «коцаный» автомобиль ...
Более 400 километров разметки нанесут на дороги Владивостока ...
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь