Снегоуборочная техника Владивостока борется со снегом

Источник: VLADNEWS

С 4 часов утра работает сегодня на дорогах Владивостока снегоуборочная техника. Она вышла на основные места базирования для дальнейшей уборки снега и обработки дорог противогололёдными материалами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщают из штаба по ликвидации последствий снегопада, созданного при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», мониторинг погодных условий и сложившихся дорожных ситуаций ведётся в круглосуточном режиме.

Уже сейчас пескоразбрасыватели обрабатывают опасные спуски и подъёмы противогололёдными материалами.

«Спуски-подъемы обрабатываем противогололёдными материалами. Первые обработки провели на улицах Героев Хасана, Нерчинской, Юмашева, Кузнецова, Карской, Горной, Нерчинской, Сабанеева, Семёновской, в районе “тёщиного языка”, фуникулёра и по ряду других мест», — рассказала Екатерина Золотоева, заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий».

Специалисты подчеркивают, что муниципальная снегоуборочная техника была заблаговременно готова к снегопаду, на предприятии созданы необходимые запасы песко-солевой смеси, механизаторы готовы работать в несколько смен.

По данным Примгидромета осадки во Владивостоке сегодня продлятся ориентировочно до 14 часов, ожидается снег с количеством 2−3 мм (высота снежного покрова составит 2−4 см), на дорогах местами возможна гололедица. Автолюбителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности. В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.