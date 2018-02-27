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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Километры краски выльют на дороги Владивостока

На дороги Владивостока в этом году нанесут более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, сообщили DEITA. RU в управлении дорог и благоустройства Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Работы начнутся в наступлением тепла, ориентировочно 20 апреля.

Бригады дорожных служб ждут наступления устойчивых положительных температур воздуха, для того чтобы приступить к нанесению разметки. В первую очередь она появится в центре города и на основных магистралях, а также вблизи школ, детских садов и других социально значимых учреждений. После этого дорожная разметка будет наноситься на остальные участки улично-дорожной сети Владивостока.

Михаил Грач.

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