Километры краски выльют на дороги Владивостока

Бригады дорожных служб ждут наступления устойчивых положительных температур воздуха, для того чтобы приступить к нанесению разметки. В первую очередь она появится в центре города и на основных магистралях, а также вблизи школ, детских садов и других социально значимых учреждений. После этого дорожная разметка будет наноситься на остальные участки улично-дорожной сети Владивостока.