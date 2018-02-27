Километры краски выльют на дороги Владивостока
На дороги Владивостока в этом году нанесут более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, сообщили DEITA. RU в управлении дорог и благоустройства Владивостока.
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