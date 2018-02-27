В Хабаровске и его окрестностях отремонтируют 115 км автодорог

Источник: РИА "Новости"

На реализацию федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровском крае в 2018 году направят почти 1,8 млрд рублей, из них 730 млн рублей выделит федеральный центр. На эти деньги в Хабаровской городской агломерации, которая включает краевую столицу и 4 сельских поселения Хабаровского района, отремонтируют почти 115 км автодорог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



Как отметили в министерстве промышленности и транспорта края, это в два раза больше, чем годом ранее.

«Мы ожидаем, что по итогам года доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям составит 53 процента. Кроме того, планируется снизить количество мест концентрации ДТП на 50 процентов к уровню 2016 года. Автотрассы, которые необходимо привести в порядок, министерство определяет совместно с населением. В Хабаровске, по мнению граждан, самыми нуждающимися в ремонте являются улицы Тихоокеанская, Шелеста, Запарина, переулок Трубный. В этом году будет продолжена реконструкция улицы Краснореченской на участке от Богачёва до Прогрессивной. Начнется капитальный ремонт улицы Тихоокеанской от Шелеста до Трехгорной. Запланированы работы на Брестской, Запарина, Выборгской, Краснодарской, Полярной и других», — сообщил первый заместитель министра Дмитрий Тенетко.

Он также подчеркнул, что сайт проекта и тематические группы в социальных сетях позволили своевременно получать обратную связь и эффективно работать с замечаниями и рекомендациями граждан. Согласно данным соцопросов 98 процентов жителей положительно оценивают ход реализации проекта в Хабаровске.



В 2017 году основное внимание было направлено на перегруженные транспортом и опасные участки дорог краевой столицы, а также на капитальный ремонт подъездов к селам Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог в Тополевском и Ракитненском сельских поселениях. Выполнен ряд мероприятий по установке наружного освещения, оборудованию пешеходных переходов, реконструкции светофорных объектов.