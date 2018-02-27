Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
В Японии создали препарат, убивающий грипп за сутки
Ксения Бородина рассказала о слезах начинающих гимнасток
Еще одна страна заявила о бойкоте Кубка мира по биатлону в РФ
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
Как украинские СМИ освещали победы россиян на Олимпиаде
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
СМИ Германии восхитились игрой российских хоккеистов
СМИ: в Германии критикуют обвинения Порошенко РФ
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
03:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске и его окрестностях отремонтируют 115 км автодорог

В том числе начнется капремонт улицы Тихоокеанской от Шелеста до Трехгорной.

Источник: РИА "Новости"

На реализацию федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровском крае в 2018 году направят почти 1,8 млрд рублей, из них 730 млн рублей выделит федеральный центр. На эти деньги в Хабаровской городской агломерации, которая включает краевую столицу и 4 сельских поселения Хабаровского района, отремонтируют почти 115 км автодорог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в министерстве промышленности и транспорта края, это в два раза больше, чем годом ранее.

«Мы ожидаем, что по итогам года доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям составит 53 процента. Кроме того, планируется снизить количество мест концентрации ДТП на 50 процентов к уровню 2016 года. Автотрассы, которые необходимо привести в порядок, министерство определяет совместно с населением. В Хабаровске, по мнению граждан, самыми нуждающимися в ремонте являются улицы Тихоокеанская, Шелеста, Запарина, переулок Трубный. В этом году будет продолжена реконструкция улицы Краснореченской на участке от Богачёва до Прогрессивной. Начнется капитальный ремонт улицы Тихоокеанской от Шелеста до Трехгорной. Запланированы работы на Брестской, Запарина, Выборгской, Краснодарской, Полярной и других», — сообщил первый заместитель министра Дмитрий Тенетко.

Он также подчеркнул, что сайт проекта и тематические группы в социальных сетях позволили своевременно получать обратную связь и эффективно работать с замечаниями и рекомендациями граждан. Согласно данным соцопросов 98 процентов жителей положительно оценивают ход реализации проекта в Хабаровске.

В 2017 году основное внимание было направлено на перегруженные транспортом и опасные участки дорог краевой столицы, а также на капитальный ремонт подъездов к селам Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог в Тополевском и Ракитненском сельских поселениях. Выполнен ряд мероприятий по установке наружного освещения, оборудованию пешеходных переходов, реконструкции светофорных объектов.


Напомним, регион вошел в число 36 субъектов страны, реализующих инициативу Президента России Владимира Путина. На Дальнем Востоке автомобильные дороги, в рамках приоритетного федерального проекта, ремонтируют пока только в Хабаровском и Приморском краях. До 2025 года в Хабаровской городской агломерации в нормативное состояние намерены привести 579 км дорог.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Сегодня на Дальневосточном Медиафоруме стартует школа журналистов
По «Солнцепеку» — в каждую армию
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь