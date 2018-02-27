Власти выделят до 100 тыс. рублей семьям, пострадавшим при пожаре под Пермью

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В управляющей компании, под ведомством которой находится дом, ТАСС рассказали, что он не является общежитием с 2010 года, а большинство комнат в нем находятся в собственности жильцов. «Сейчас работает соцзащита, помощь, конечно, будет оказана — до 100 тысяч рублей на семью пострадавшим выделим», — сказал Белов.

Он добавил, что в результате пожара в жилом доме пострадали несколько комнат, которые были повреждены огнем и залиты водой во время тушения. По его словам, пока рано делать выводы о том, смогут ли люди жить в этом доме дальше. «Работают следователи, проводится экспертиза. Дом, скорее всего, поврежден не сильно, однако давайте дождемся результатов работы комиссии», — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в пункте временного размещения расселены только жильцы из крыла здания, где было возгорание.

Пожар произошел 27 февраля в 00:40 по местному времени. По данным министерства социального развития края, предположительно, возгорание началось на 4 этаже.